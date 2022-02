Como exportar toda a sua biblioteca do Spotify gratuitamente

foto : nikkimeel ( Shutterstock )

Há muitas razões para se afastar do Spotify. O Apple Music agora tem áudio sem perdas a uma taxa mais barata. eu Se você usa o Amazon Prime, o Prime Music é gratuito; Se você possui um alto-falante inteligente Echo, é a maneira mais barata de transmitir sua música . Spotify não tem música de Neil Young ou Joni Mitchell. Não importa o motivo, nunca houve mais e competição entre serviços de streaming de música.

Infelizmente, os serviços de streaming não são exatamente ansioso para tornar mais fácil para você exportar sua biblioteca para que você possa levá-la com você- b mas existem muitos sites, aplicativos e serviços de terceiros que podem Preencha essa lacuna.

você se SongShift para mudar do Spotify para a Apple Music

Se você usa um iPhone ou um iPad e estão migrando do Spotify para o Apple Music, use o aplicativo SongShift. O aplicativo tem sido uma solução nos últimos dois anos e ainda é o melhor. Mais importante, é rápido e é grátis.

Bem, mais ou menos. C Embora o SongShift coloque um limite de 100 músicas por transferência de lista de reprodução, seu recurso de transferência de biblioteca é gratuito. Então, se você estiver bem, movendo todas as suas músicas para o Apple Music e depois re criando o seu mais longo listas de reprodução, você pode usar o nível gratuito. O SongShift é compatível com Spotify, Apple Music, Amazon Prime Music, Tidal, YouTube Music, Deezer e Pandora, e você pode até exportar em JSON ou arquivos de texto. Se você passou muito tempo criando playlists, pode valer a pena pagando por a assinatura de US$ 4,99/mês, movendo todas as suas listas de reprodução e, em seguida, cancelando isto.

Para começar, abra o aplicativo SongShift e conecte as contas Spotify e Apple Music ao aplicativo. Em seguida, toque no botão Mais na parte superior. Toque “Fonte de configuração‘escolher’Spotify“de”Músicasguia “, e na página de seleção, vá com o”Transferência completa da bibliotecaopção.

A seguir, toque emDestino de configuração“de”Biblioteca do usuárioguia e vá com o Apple Music. Toque “Continuar” e selecione “Eu terminei.” Agora, deixe o SongShift fazer o seu trabalho.

Após a conclusão do processo, você encontrará sua música no Apple Music ou em qualquer outro serviço de streaming de música.

Use TuneMyMusic na web



Se você não usa um iPhone ou deseja usar um serviço baseado na Web que funcione em qualquer plataforma, vá com TuneMyMusic. Ele permite que você transfira listas de reprodução e toda a sua biblioteca entre Spotify, Apple Music, YouTube, YouTube Music, Deezer, Tidal, Amazon Prime Music, Pandora e muito mais. Você pode transferir 500 músicas gratuitamente. Para transferir mais músicas, você precisará usar o plano premium de US$ 4,50/mês.

Abra o site do TuneMyMusic e clique no grande “Vamos começarbotão. Então escolha “Spotify“da lista de fontes, conecte sua conta e clique no”Carregar da sua conta Spotifybotão. Aqui, você pode escolher diferentes playlists, ou pode usar o botão “Músicas preferidas” para transferir suas músicas curtidas (toda a sua biblioteca).

Em seguida, vá para a próxima página e escolha o serviço de destino. Conecte o serviço e clique no botão “Comece a mover minha música” para iniciar o processo.

Use o FreeYourMusic para transferência gratuita de músicas em qualquer plataforma

Se você não gosta do serviço TuneMyMusic e não se importa de usar um aplicativo, experimente o FreeYourMúsica serviço. Está disponível para Android, iPhone, Windows e Mac. Oferece transferências ilimitadas de músicas de graça.