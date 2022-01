Microsoft ainda está trabalhando em emoji 3D para Windows 11

Parece que a Microsoft ainda está trabalhando em emoji 3D real para Windows depois disso Eu o provoquei pela primeira vez no ano passado e depois só Envio Versões 2D no Windows 11. Nando Costa, designer de destaque da Microsoft, revelou recentemente que a empresa ainda está trabalhando para fazer os emojis do Windows 11 parecerem 3D.

Sexta-feira, Costa Ele escreveu um post no blog Sobre a nova direção da Microsoft para seu sistema de emoji, detalhando o impulso da empresa em direção ao 3D após o hackathon de 2020. Em resposta a um tweet de alguém que deseja emoji 3D no Windows 11, Costa disse “Estamos trabalhando nissoCarinha sorridente com emoji étnico. Ainda não sabemos quando os emojis 3D aparecerão no Windows 11, mas pelo menos a Microsoft ainda está trabalhando para dar vida à sua visão original.

Embora a Microsoft tenha revelado impressionantes emojis 3D e prometido que farão parte do Windows 11, a empresa ficou surpresa O design plano 2D é referenciado sem explicação. Isso provavelmente ocorreu porque um design 2D mais plano funciona melhor em vários aplicativos. Também pode haver algumas limitações técnicas no Windows que a Microsoft precisa resolver antes que os emojis 3D se tornem realidade.

blog da Costa Ele também detalha como a Microsoft optou por refletir traços humanos como rugas e estilos de cabelo em seus emojis, como a equipe faz esses emojis aparecerem em aplicativos como o Microsoft Teams e como alguns de seus designs personalizados são inspirados na “nova realidade do misto”. local de trabalho.” A Microsoft usou ferramentas como Adobe Illustrator, Cinema 4D da Maxon, Figma, Font Lab e outros para criar emojis 3D.