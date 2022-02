O novo design integrado do Gmail chegará às caixas de entrada em breve

navegador do google anunciar que o novo formato do Gmail, que muda a forma como o Google Chat, Meet e Spaces são integrados, estará disponível para teste a partir de fevereiro; tornar-se o padrão em abril; e se tornou a única opção no final do segundo trimestre de 2022. Essa oferta torna as outras ferramentas de mensagens do Google, que fazem parte (mas não necessariamente limitado aO Workspace Group focado nos negócios não é mais apenas pequenas janelas flutuando ao lado de seus e-mails, mas tem suas próprias telas no Gmail que podem ser acessadas com botões grandes no lado esquerdo.

O Google chama essa oferta de integrada e logo se tornará familiar se você (ou o proprietário da sua empresa) for um cliente do Workspace. A partir de 8 de fevereiro, o Google diz que você poderá iniciar o teste de layout por conta própria. Em abril, quem não se inscreveu (o Google mostra que haverá um aviso em algum momento, incentiva você a fazê-lo), será alterado para o novo layout, mas poderá alternar novamente nas configurações. Essa opção desaparecerá até o final do segundo trimestre, segundo o Google, quando o novo formato se tornar “a experiência padrão do Gmail”.

A nova visão pode ser polarizadora – embora o gerenciamento de bate-papos e reuniões possa ser um pouco esmagador no layout atual do Gmail, tudo acontece em uma tela, o que é divertido se você gosta de densidade de dados. Mas para aqueles que procuram se concentrar em uma coisa de cada vez, a nova interface parece dar acesso fácil a outras ferramentas sem precisar tê-las sempre na tela, a julgar pelo que o Google mostrou até agora.

A empresa diz que também haverá bolhas de notificação para informar se existem outras ferramentas que precisam de sua atenção, o que pode ser menos perturbador do que ter uma lista de todos os bate-papos à esquerda ou à direita dos e-mails, por exemplo.

O Google mostrou que eles querem Integrando profundamente todos os seus produtos relacionados a negócios juntosE esse formato nos dá um vislumbre de como poderia ser, com ferramentas como o Spaces que permitem pular para uma planilha sem sair do Gmail. Embora você pareça já ser capaz, como o Google coloca ao descrever a nova visualização, “Você pode alternar facilmente entre a caixa de entrada e conversas importantes e participar de reuniões sem precisar alternar entre guias ou abrir uma nova janela”, provavelmente é justo dizer Que a coisa toda parece um pouco travada. As capturas de tela do Google do novo layout fazem parecer que a nova interface será mais agrupada.

Os serviços também serão mais integrados – a pesquisa do Gmail, por exemplo, também mostrará mensagens de bate-papo nos próximos meses, de acordo com a empresa (semelhante a como as mensagens do Hangouts também eram pesquisáveis ​​no Gmail).

O Google diz que a oferta integrada chegará a pessoas com uma conta Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofit, G Suite Basic ou Business. Por enquanto, ele não estará disponível para clientes do Workspace Essentials. Quando perguntado se esse formato alcançará clientes regulares do Gmail que não pagam, um porta-voz do Google disse que estará “disponível apenas” para os tipos de conta listados acima.