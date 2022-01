Caneta Samsung Galaxy S22 Ultra S com ponta para uma grande atualização

de acordo com XEETECHCARE Nada mal quando você considera que o valor para a versão anterior do addon era de 9ms.

E se você pensar sobre aquele arquivo Samsung Galaxy S22 Os rumores e vazamentos podem estar diminuindo até o lançamento previsto para fevereiro, esqueça. Esta é a informação mais recente que recebemos sobre o modelo Ultra e a S Pen que o acompanha.

Essa melhoria de mais de dois terços da resposta deve resultar em uma experiência mais fluida e natural para os usuários de S Pen, e pode ser outro motivo para escolher o Galaxy S22 Ultra em vez de outros modelos da linha.

A S Pen é mais poderosa

A S Pen com uma latência de 9 ms foi o modelo companheiro para Galaxy Note 20, a Galaxy Note 20 Ultra, e as Galaxy S21 Ultra. Uma caneta ligeiramente diferente está disponível com Galaxy Z Fold 3, mas não há informações oficiais sobre o atraso de entrada, e isso também é verdadeiro para os mais caros S Pen Pro.

Houve reflexões anteriores sobre melhorias Chegando à S Pen em 2022, incluindo alguns ajustes e melhorias no lado do software, e desta vez parece que houve Será um slot integrado Para a caneta também.

A mesma fonte do YouTube também reiterou alguns dos outros rumores que ouvimos até agora sobre o modelo S22 topo de linha deste ano, incluindo: Sensor principal 108 MP Espera-se que seja instalada na câmera traseira – e obviamente será a primeira câmera em um telefone Samsung a suportar HDR de 12 bits para mais cores.

Análise: deixe o recado para trás

A notícia de que há rumores de que a Samsung está melhorando a S Pen que acompanhará o S22 Ultra é outro sinal de que a empresa está deixando a venerável série Note para trás este ano – nós não entendemos Galaxy Note 21 No ano passado, parece muito improvável que tenhamos o Galaxy Note 22 nos próximos 12 meses.

relatório de boato Anúncio em janeiro ou fevereiro

Design tipo nota para S22 Ultra

Parte traseira do vidro para todos os modelos

Abertura S-Pen para S22 Ultra

Tamanhos de tela ligeiramente diferentes

– Grandes mudanças na câmera planejadas

Baterias menores (não super)

– Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200

1 TB de armazenamento interno (Ultra) Detalhes completos: Coleção Galaxy S22

A boa notícia é que outros telefones Samsung estão preenchendo essa lacuna. Além do Galaxy S22 Ultra, o Galaxy Z Fold 4 Ele também deve vir com suporte para S Pen no final do ano, embora os diferentes tipos de telas em telefones dobráveis ​​possam significar que uma caneta substituta seja necessária novamente.

A própria Samsung deixou claro que o suporte para S Pen está chegando para mais dispositivos No futuro – embora seja decepcionante que nenhum outro telefone tenha oferecido um dock S Pen integrado como o Note. Esperamos que isso mude.

Por todas as contas, o Galaxy S22 Ultra será uma alternativa Note, talvez até Faça uma mudança de nome para refletir este desenvolvimento. Dizem que o design é significativamente diferente do S22 e do S22 Plus, e as câmeras também parecem ser mais avançadas. Tudo deve ser revelado na inauguração oficial no próximo mês.