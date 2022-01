Vazamento de especificações do Moto G Stylus 2022 – e pode estar executando uma versão desatualizada do Android

Nos últimos dois anos, um arquivo Caneta Moto G Era o telefone ideal se você estivesse procurando um telefone Android barato com uma caneta stylus conectada – e, graças a um novo vazamento de especificações, agora sabemos mais sobre o lançamento de 2022 do smartphone.

De acordo com fontes em contato com Desenvolvedores XDAO telefone virá com uma tela LCD IPS de 6,78 polegadas com resolução de 2460 x 1080 pixels e uma taxa de atualização de 90Hz. A tela é um pouco menor que sua predecessora, mas a Lenovo conseguiu embalar alguns pixels extras neste momento.

Sob o capô, aparentemente haverá um chipset MediaTek Helio G85 razoavelmente capaz, emparelhado com 4 GB ou 6 GB de RAM. O telefone vem com 128 GB de armazenamento interno, com suporte para armazenamento adicional adicionado por meio de um cartão de memória.

Câmera e software

Sobre a parte de trás do Moto G Stylus 2022, fomos informados que haverá uma câmera de lente tripla ultra grande angular de 50 MP + 8 MP + 2 MP, com uma câmera de lente única de 16 MP na frente para cuidar de selfies.

A capacidade da bateria é de 5000 mAh e suporta carregamento de 10W, e naturalmente haverá uma caneta embutida, como de costume, com seu próprio dock no telefone. considerando o Estilos Moto G 2021 O novo modelo foi lançado em janeiro do ano passado e pode ser oficialmente revelado a qualquer momento.

Parece que o software ficará para trás, mas o boato é que o telefone virá com o Android 11, que foi lançado em 2020, e terá apenas uma atualização de versão principal para o Android 12 algum tempo no futuro.

Análise: verifique o programa em fonte pequena

A versão do software que o telefone chega pode não estar no topo da sua lista de prioridades – mas vale a pena verificar esses detalhes ao comprar um novo dispositivo, ou você corre o risco de ficar para trás em termos de novos recursos.

O Android 12 traz temas dinâmicos, um modo de jogo especial, um painel de controle de privacidade aprimorado e um melhor conjunto de atalhos de gestos, entre outras mudanças – embora pareça que nenhum desses recursos estará no Moto G Stylus no lançamento.

No entanto, isso talvez não seja surpreendente, considerando que a Stylus Moto G lançada em janeiro de 2021 só apareceu com Android 10 a bordo. Isso também se deve a uma grande atualização, para o Android 11, embora ainda não tenha sido lançado.

Se você está interessado em comprar um telefone de tela grande acessível com uma caneta, o Moto G Stylus 2022 com certeza será perfeito para você – você pode estar disposto a aceitar um hardware um pouco mais antigo como compensação. Apenas certifique-se de saber o que está inserindo no software ao escolher um novo dispositivo.