Prática: variedade de capa de telefone ultrafina do Google Pixel 6 da PHNX

A empresa fez capas de smartphone que são projetadas especificamente para o minimalista ou apenas para aqueles que odeiam adicionar mais volume aos seus bolsos. Cada portfólio PHNX é ideal para aqueles que não querem apenas proteger seu valioso bem, mas não querem perder a função – e o mais importante – a forma. Esta é uma diferença importante considerando as grandes dimensões do Pixel 6 e 6 Pro, que chegam a 6,4 polegadas e 6,67 polegadas, respectivamente.





Há um grande número de casos que reivindicam cobertura geral do dispositivo, mas não muitos que podem fornecer proteção sem aumentar significativamente o tamanho do dispositivo. As capas PHNX Pixel 6 sempre tiveram uma abordagem diferente para as fontes exclusivas da série mais recente de smartphones do Google. Em vez de serem pesadas e volumosas, essas capas permitem que você aproveite a aparência única de seu novo smartphone, mas sem qualquer tipo de marca ou logotipos premium – o que significa que você não anuncia inadvertidamente uma marca depois que seu telefone está protegido.

Com apenas 0,35 mm ou 0,01 “de espessura, você se beneficiará de uma camada extra de proteção sem ter que abrir mais espaço no bolso ou sacrificar as curvas e linhas de qualquer um dos últimos telefones Pixel 2021. Se quiser proteger sua tela , todas as capas PHNX funcionam perfeitamente. Com protetores de tela e outros acessórios comuns, como alças de smartphone.





Não querendo impedir o acesso a botões e controles importantes, a PHNX prestou muita atenção ao acesso a itens como a porta de carregamento, volume e botões liga / desliga em cada uma de suas caixas ultrafinas. Cada capa do Pixel 6 (ou outro dispositivo) é cortada a laser para acesso preciso a todas as partes mais importantes do seu smartphone – incluindo os alto-falantes. Há também uma borda em relevo ao redor da preciosa barra / viseira da câmera traseira para garantir que ela seja protegida quando colocada em superfícies planas – especialmente através dos cantos de vidro curvos.

Com o Pixel 6 pesando 207g e o Pixel 6 Pro com 210g, nenhuma das opções seria considerada “leve” pelos padrões dos smartphones modernos. Felizmente, nem todo case PHNX para o Pixel 6 e 6 Pro adiciona qualquer massa extra perceptível sem sacrificar a proteção. As opções de cores são simples e aprimoradas com branco, preto fosco e preto fosco disponíveis:

