Apple avisa os usuários para não conectar iPhones a motocicletas

foto : Justin Sullivan ( Getty Images )

A Apple tem uma mensagem para usuários de iPhone com motocicletas, scooters de alta potência e ciclomotores: Não conecte seu telefone a eles, você valoriza sua câmera.

Em um documento de suporte com a extensão Um título longo, único e estranhamente distinto Postado na sexta– que foi chamado de “A exposição a vibrações, como as de motores de motocicleta de alta potência, pode afetar as câmeras do iPhone”, caso você esteja se perguntando – A Apple disse que ligar o seu iPhone a esses veículos pode expô-los a amplitude de vibração com em certas bandas de frequência. Portanto, isso pode degradar a estabilidade da imagem óptica do telefone, ou OIS, e sistemas AF de loop fechado com o tempo.

Considerando que esses são os sistemas que ajudam o seu iPhone a tirar ótimas fotos, mesmo se você movê-lo acidentalmente e o ajudam a neutralizar os efeitos da gravidade e da vibração, não é uma boa ideia estragá-lo. Isso reduzirá a qualidade de suas fotos e vídeos. Todos os iPhones começando com o iPhone 6 Plus possuem OIS ou um sistema de foco automático de loop fechado.

Tecnicamente, o OIS tem um giroscópio que reduz o ruído e o movimento da imagem. Quando você se move, o visor se move de acordo com o ângulo do giroscópio, garantindo uma bela foto. Enquanto isso, o sistema AF de loop fechado usa sensores magnéticos integrados para “ Meça os efeitos da gravidade e da vibração e posicione as lentes de forma que o movimento compensatório possa ser ajustado com precisão ”, de acordo com a Apple.

“Os sistemas OIS e AF de loop fechado do iPhone são construídos para durabilidade”, explicou a empresa. “No entanto, como acontece com muitos dispositivos eletrônicos de consumo que incorporam sistemas como o OIS, a exposição direta de longo prazo a vibrações de alta amplitude dentro de certas faixas de frequência pode degradar o desempenho desses sistemas e resultar em qualidade de imagem inferior para fotos e vídeos. evite expor o iPhone a vibrações prolongadas de alta amplitude “.

Alguns de vocês podem perguntar se isso significa que você não pode carregar seu iPhone se estiver andando de moto. Vamos ser claros, você pode, mas a Apple prefere evitar colocá-lo em certos lugares.

“Motores de motocicleta de alta potência ou alto volume geram vibrações de alta amplitude que são transmitidas através do chassi e guidão. Não é recomendado conectar seu iPhone a motocicletas com motores de alta potência ou alto volume devido à amplitude da vibração em certas faixas de frequência que eles geram ”, afirma o documento de suporte.

Se você é o tipo de pessoa que usa uma motocicleta ou scooter, a Apple recomenda o uso de um suporte de amortecimento de vibração para reduzir o risco de danos ao seu iPhone, OIS e sistemas AF de circuito fechado. Mesmo assim, a empresa diz que você não deve conectar seu iPhone a esses veículos regularmente.