Google One adiciona plano de armazenamento médio de 5 TB

O Google One não tinha ótimas opções de armazenamento se você fosse um usuário pesado – você tinha que “estabelecer” 2 TB por US $ 10 / mês ou pular para 10 TB por US $ 50 / mês. Felizmente, agora existe uma escolha entre. 9to5Google Percebi Google quietamente adicionado Plano de 5 TB por US $ 25 por mês ou US $ 250 por ano. Isso é metade do que você pagaria por um nível de 10 TB e, definitivamente, um negócio melhor se você não precisar de tanto quanto um plano de 2 TB pode oferecer.

Você ainda pode obter privilégios de nível de 2 TB, incluindo VPN AndroidReceba 10% do crédito da sua loja de volta para compras na Google Store e acesso aos especialistas do Google. Não é nenhuma surpresa que você seja encorajado a adicionar sua família.

O momento é certo. navegador google O armazenamento ilimitado de fotos acabou No início de junho, causava dor de cabeça para quem confiava muito no serviço (ou no Drive como um todo). Isso pode evitar que você tenha que sacrificar pelo menos alguns backups se você sabe que vai ficar com pouco espaço. Também há um certo grau de proteção futura aqui. Mesmo que 2 TB atenda às suas necessidades agora, você pode dar a si mesmo algum espaço sem pagar cinco vezes mais.