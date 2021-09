A Loja Digital Steam da Valve completa 18 anos hoje

captura de tela : válvula / kotaku

Steam, a vitrine digital do PC, lançado oficialmente ao público há 18 anos, em 12 de setembro de 2003. Eu não sabia quantos anos o Steam tinha e, portanto, quantos anos eu tenho. Eu acho que o tempo voa quando você compra, baixa e instala um monte de jogos que você não vai acabar jogando.

Quando a Valve foi lançada pela primeira vez vaporAs pessoas – incluindo alguns de meus amigos na época – não ficaram muito felizes com isso. A ideia de gravar um jogo online, mesmo que fosse um jogo comprado em uma loja em um disco, não agradava às pessoas. Mas com o tempo, quando a Valve melhorou o serviço, introduziu jogos de terceiros e começou a realizar vendas sazonais, as pessoas se animaram. Em maio de 2007, tinha quase 13 milhões de usuários. Em janeiro de 2021, ele tinha mais de 120 milhões de usuários ativos a cada mês.

Quando foi lançado em 2003, foi uma espécie de desastre. Os servidores entraram em colapso. Os jogadores não conseguiram entrar e não havia muito o que encontrar quando eu consegui passar, bem como alguns títulos da Valve e. Interface do usuário com aparência incrível. As coisas melhoraram desde então.

O primeiro jogo a exigir o Steam foi a grande sequência da Valve, meia-vida 2. Foi lançado em 2004. No ano seguinte, a Valve começou a fechar negócios com editoras terceirizadas Para trazer os primeiros jogos não Valve para o serviço. O primeiro jogo de terceiros lançado no Steam foi Raj Dol Kung Fu. Ainda está disponível em 2021. É um jogo de luta estranho feito por alguns desenvolvedores do Lionhead (Fable). Você pode comprá-lo hoje por apenas $ 1.

Em maio de 2007, houve Cerca de 150 jogos digitais estão disponíveis para compra no Steam. No início deste ano, o Steam alcançou 50 jogos. Estima-se que todos os anos, desde 2018, entre 8.000 e 10.000 novos jogos são enviados para a vitrine.

Fui pesquisar na minha biblioteca do Steam e, tanto quanto pude, com base nas minhas memórias e datas de lançamento, os primeiros jogos que comprei no Steam foram O dia da derrota E meia-vida 2. Isso parece certo.

Hoje, o Steam pode enfrentar a concorrência da Epic e de outras lojas de editores, mas ainda é a forma maior e mais popular para a maioria dos jogadores de PC obterem novos jogos. Mas em 2003, o Steam parecia uma experiência estranha para aqueles contra-ataque E meia-vida desenvolvedores.