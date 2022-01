Activision diz que não tem planos de remover jogos existentes do PlayStation após a aquisição do Xbox

Activision Blizzard Ele diz que não tem intenção de remover jogos existentes de outras plataformas assim que os tiverem X-Box dela Microsoft.

Foi anunciado esta semana que a Microsoft pretende Aquisição da Activision Blizzard em um acordo no valor de US $ 68,7 bilhões – indústria de jogos Maior do que nunca por alguma distância.

Microsoft concede propriedade exclusiva das franquias Incluindo Call of Duty, Warcraft, Overwatch, Crash Bandicoot e Guitar HeroA transação deve ser concluída em junho de 2023.

Trailer do Passe de Batalha da Temporada 1 | Call of Duty: Vanguard & Arizona

Nas perguntas frequentes dos funcionários arquivadas na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Activision Expliquei como o acordo afetaria os acordos de parceiros existentes, como os feitos Play Station criador SonyE navegador do google E Uma maçã.

“Vamos honrar todos os compromissos existentes após o bloqueio”, disse ela. Assim como a aquisição da Microsoft pela Maine CraftNão temos intenção de remover nenhum conteúdo das plataformas existentes hoje.”

Em sua primeira resposta à proposta de aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, Sony disse que espera que os jogos permaneçam multiplataforma devido a acordos contratuais existentes.

A Activision criou alguns dos jogos de PlayStation de maior sucesso na forma da série Call of Duty. No ano passado, a franquia produziu tanto o primeiro (Vanguard) quanto o terceiro (guerra fria negraOs jogos mais vendidos no PlayStation nos Estados Unidos, de acordo com a empresa de pesquisa NPD.

É relatado que a Microsoft planeja Continue fazendo ‘alguns’ jogos da Activision Blizzard no PlayStation Consoles após a aquisição, cabeça do Xbox Phil Spencer Ele afirmou que “não é nossa intenção afastar as comunidades dessa plataforma”.

Deve-se notar que Spencer fez comentários semelhantes antes de terminar Microsoft adquire US$ 7,5 bilhões da controladora Zenimax, Bethesda ano passado.

Embora tenha sido lançado anteriormente Betesda Jogos como The Elder Scrolls Online continuam sendo suportados nas plataformas PlayStation e ofertas exclusivas pré-existentes para Deathloop E Fio Fantasma Tóquio foi homenageado, A Microsoft já confirmou Que os grandes jogos futuros da empresa como campo estelarRedvale e Pergaminhos Sheikh 6 Será exclusivo para Xbox e computador.

analista da indústria de jogos Microsoft pode lutar para obter aprovação regulatória para a aquisição da Activision Blizzard, se planeja tornar Call of Duty no Xbox exclusivo.