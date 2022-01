Best Buy tem um reabastecimento de consoles PS5 agora

Atualização em 20 de janeiro, 15h29 ET: A Best Buy esgotou seu estoque de consoles PlayStation 5 para o dia. Esperamos que você tenha marcado um. Mas se não, vamos tentar ajudá-lo a obter um da próxima vez.

Embora tenha havido muitos reabastecimentos do console PlayStation 5 da Sony, à medida que fica um pouco mais fácil obter um, infelizmente ainda não estamos fora de perigo. O PS5 ainda é difícil de encontrar para um produto com mais de um ano. Felizmente, há outra chance de pegar um hoje, aos cuidados da Best Buy.

A Best Buy está abrindo pedidos para o padrão equipado com unidade de disco Console PlayStation 5, custando US $ 499,99 e sem disco Edição digital por US$ 399,99. Os pedidos da Best Buy geralmente são baseados em pedidos de retirada na loja, portanto, é muito provável que você precise de alguma sorte do seu lado com um local próximo que tenha estoque. Seja qual for o caso, a chave é tentar permanecer persistente. Faça login na sua conta Best Buy, com as informações de cobrança e envio pré-preenchidas e clique em “Adicionar ao carrinho” para entrar na fila. Quando chegar a sua vez, o botão pode mudar e solicitar que você verifique sua conta. É depois desse ponto que você pode descobrir se uma loja próxima tem estoque ou não. Se não, não custa fechar a janela e tentar novamente. Às vezes, o estoque das lojas Best Buy é lançado em ondas, com reabastecimentos com duração de até, e às vezes, mais de uma hora antes que tudo esteja esgotado novamente.

Espero que você consiga um hoje, mas se não, estaremos aqui para informá-lo sobre os próximos reabastecimentos da Best Buy e de outros grandes varejistas. Se você tiver sorte, verifique regularmente nossas páginas de ofertas, onde geralmente encontramos alguns dos melhores preços em jogos e periféricos. Você também pode inscreva-se no nosso Ofertas de beira Boletim de Notíciase receba ofertas e promoções diretamente na sua caixa de entrada. acessórios que você pode precisar logo de cara, e



PlayStation 5 O console de última geração da Sony, que inclui uma unidade de disco, permite que você jogue jogos digitais e físicos para o PS4 e PS5.



Edição digital do PlayStation 5 A edição digital do PS5 custa US $ 400. Comparado ao PS5 padrão, este console custa US $ 100 a menos e não inclui uma unidade de disco Blu-ray.

Alguns itens obrigatórios do PS5 que você não quer ficar sem



Ratchet & Clank: Rift Apart A mais recente aventura da Insomniac Games no Ratchet & Clank series é a entrada mais divertida até agora. Também é o primeiro a ser lançado no PS5 e é uma vitrine para gráficos incríveis e velocidades de carregamento rápidas.



Almas do Demônio (2020) Um remake do jogo de 2009 Almas de Demônios pela FromSoftware, reconstruída desde o início pela Bluepoint Games.



Retornar O último título da Housemarque é um jogo de tiro em terceira pessoa roguelike que coloca você no lugar de Selene, uma astronauta atormentada por um loop temporal aparentemente interminável.



Controlador DualSense preto meia-noite O controlador DualSense preto meia-noite ostenta o mesmo hardware que o original – feedback tátil, gatilhos adaptáveis, etc. – apenas com um design preto de dois tons que lembra os consoles PS2, PS3 e PS4.



Estação de carregamento DualSense Com a estação de carregamento DualSense, você pode carregar dois controladores DualSense sem fio ao mesmo tempo, permitindo liberar as portas USB-C no PS5 e garantindo que suas sessões multijogador locais ocorram sem problemas. Ainda não vimos nenhum desconto sólido na estação – e às vezes tem sido notoriamente difícil de encontrar – mas as vendas no periférico são mais prováveis ​​agora que ele está prontamente disponível.



Fone de ouvido Sony Pulse 3D O fone de ouvido para jogos sem fio da Sony, feito para mostrar o efeito de áudio 3D do PS5, também funciona no PS4.