Abandonado Dev Blue Box Game Studios apresenta atualização do título de terror

No que diz respeito à publicidade pipeline, Abandoned teve algumas dificuldades. Após seu anúncio oficial em abril, a Blue Box Game Studios se viu envolvida em polêmica após timidamente sugerir que seu jogo poderia ser. A sequência oculta de Silent Hill Com Hideo Kojima atrás dele. Depois de desfazer essa teoria em particular, o estúdio voltou a lançar migalhas de pão e trechos de trailers aqui e ali, enquanto As atualizações feitas no teaser não se materializaram E fãs ansiosos começaram a se perguntar o que poderia acontecer com o jogo.

Leia em nosso primeiro post em nosso site, falando sobre o desenvolvimento abandonado e os planos para o primeiro trimestre de 2022. https://t.co/KNoubfSPc9 férias felizes! – BLUE BOX Game Studios (BBGameStudios) 24 de dezembro de 2021

O estúdio finalmente quebrou o silêncio postando em seu blog de véspera de Natal No site dela. A atualização cobre muitos problemas encontrados nos últimos meses, incluindo atualizações tardias e anúncios antecipados. No geral, é visto como uma espécie de erro, com a empresa se desculpando pelos ‘erros que cometemos’ e prometendo aprender com eles para entregar ‘algo que vale a pena e vale a pena assistir’.

No entanto, nem tudo se trata de autoflagelação. A equipe promete que “o primeiro trimestre de 2022 será divertido para os fãs do jogo deserto”, indicando que a janela de lançamento planejada do jogo ainda está nos trilhos.