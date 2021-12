Melhor material para experimentar em seu telefone Android 12

Com o lançamento do Android 12, o Google está melhorando drasticamente os widgets dos telefones, após vários anos de muitos objetos interativos da tela inicial permanecerem inalterados. Aqui estão as melhores ferramentas que vale a pena experimentar em seu novo telefone Android.

Essas ferramentas novas e atualizadas são encontradas principalmente em dispositivos que executam o Android 12 – Pressione e segure em um espaço vazio na tela inicial e selecione “Ferramentas”. Certifique-se de atualizar seu telefone e os aplicativos acima para a melhor experiência. No entanto, alguns estão disponíveis para Android 11 (e anteriores) e você pode encontrar alguns de nossos widgets favoritos para todos os telefones e tablets na parte inferior deste artigo.

Android 12+ apenas

Todo mundo precisa fazer anotações, e o aplicativo primário do Google é muito legal com suas duas novas ferramentas. Para começar, há a pétala da flor / em forma de x Captura rápida. A chave para as ferramentas atualizadas do Google, que correspondem ao idioma dos novos materiais que você está projetando, é que eles são altamente escalonáveis ​​(segure e arraste os cursores circulares de cada lado). Você obtém um atalho 3 × 1 simples para iniciar uma nova nota de texto, enquanto o 4 × 1 oferece a capacidade de criar instantaneamente uma lista, memo de voz, desenho ou nota de imagem.

Enquanto isso, lá Lista de notas ferramenta. A configuração maior exibe um resumo das notas com atalhos à direita. Torná-lo mais restrito apenas fornece a lista. Isso é útil para fixar qualquer tipo de lista ou lembrete sem ter que ir ao Keep todas as vezes. Você pode ver “Todas as notas” Aqui, mas também existe a possibilidade de ver as notas “instalado” Ou lembretes ou apenas rótulos específicos. (Essas ferramentas não terão a linha vertical de atalhos.)

Assim como no Keep, ter as informações sempre olhando para você na tela inicial pode ser muito útil. a Widget do Gmail Ele permite que você faça isso por meio de sua caixa de entrada ou de pastas específicas, com e-mails que funcionam como pequenos lembretes se você não estiver usando um cliente dedicado. O novo objeto da tela inicial do aplicativo de e-mail do Google permite que você “arquivos” É rápido e tem atalhos para acessar as guias Google Chat, Spaces e Meet, além de criar. A maioria das pessoas usará o último apenas para iniciar um novo e-mail, mas os outros três atalhos podem ser úteis dependendo de onde você trabalha. Se você encurtar o widget, os atalhos aparecerão na borda direita em vez de na parte inferior. No entanto, você verá apenas dois e-mails nesta visualização.

Você pode não usar o Google para transmitir as batidas, mas vale a pena tentar o trio de ferramentas do YouTube. Como sempre, agora há play com play / pause, next / last e non-like. Junte-se a ele agora toca discos Mostra a capa do álbum no meio, controles de reprodução / pausa e um polegar rápido. Ter a faixa mais recente reproduzida torna o widget interessante.

A verdadeira estrela do show é tocado recentemente. A metade superior é composta por controles e arte da capa, mas a metade inferior contém até 10 das faixas reproduzidas mais recentemente. É uma maneira muito boa de começar um álbum rapidamente quando você está com disposição para baixo.

Esses cinco widgets são Muito maravilhoso. a analógico O widget está disponível em quatro estilos (vieira, número, dia e trevo), enquanto Digital E empilhado Absolutamente claro. a cronômetro É surpreendentemente útil para começar a contar com controles de volta e a capacidade de redefinir sem ter que abrir o aplicativo de relógio. Alguns também obterão grandes benefícios com Globalismo Mais uma vez, certifique-se de alterar o tamanho.

navegador google clima

Disponíveis no Google app, esses dois widgets de clima funcionam perfeitamente. A graça salvadora é que parece tão bonito com papéis de parede de cores dinâmicas que são temáticos e altamente redimensionáveis. O widget inclinado em forma de pílula mostra apenas a temperatura e o status por padrão, mas pode ser expandido horizontalmente para os altos e baixos do dia.

Enquanto isso, o widget maior, quando totalmente expandido, exibe a temperatura atual, o status (ícone + descrição), previsão de alta / baixa, previsão de quatro horas e os próximos dois dias (embora haja um nome impróprio aqui).

Android 11 e anterior

Mais uma vez, os cinco aplicativos acima mostram apenas os novos widgets no Android 12. Abaixo está o Material que você atualiza widgets para telefones e tablets mais antigos.

Google feito com sabedoria Pessoas e animais de estimação E suas memórias Disponível para a maioria dos dispositivos Android. O primeiro é basicamente equivalente a colocar um álbum ao vivo na tela inicial. Você escolhe suas pessoas e animais favoritos, bem como um estilo de moldura alegre. A última ferramenta traz o círculo de memórias nostálgicas na parte superior do Google Fotos para sua tela inicial.

Semelhante ao Gmail e Keep, Google Drive Arquivos sugeridos O widget permite que os usuários acessem informações essenciais diretamente da tela inicial. É basicamente o feed da página inicial do aplicativo com uma barra de pesquisa e um botão de download rápido. então lá Comando Ações Rápidas, como o Keep, com atalhos para abrir o aplicativo, pesquisar, fazer upload e criar uma imagem.

A outra peça honrosa inclui:

Google Fit : Esses gadgets ainda não foram reprojetados, mas ver as estatísticas e as metas de atividade na tela inicial é um bom incentivo se você não estiver usando um rastreador de condicionamento físico / smartwatch.

: Esses gadgets ainda não foram reprojetados, mas ver as estatísticas e as metas de atividade na tela inicial é um bom incentivo se você não estiver usando um rastreador de condicionamento físico / smartwatch. Todoist : Se você precisa de um aplicativo de tarefas dedicado com foco na produtividade, use Todoist e seus widgets personalizáveis. É também um dos poucos aplicativos fora dos aplicativos primários do Google a apresentar personalização dinâmica de cores.

: Se você precisa de um aplicativo de tarefas dedicado com foco na produtividade, use Todoist e seus widgets personalizáveis. É também um dos poucos aplicativos fora dos aplicativos primários do Google a apresentar personalização dinâmica de cores. Cruzando: Embora seja claramente inspirado no iOS, o tempo estimado de acesso instantâneo é muito fácil de obter à primeira vista.

