Jogo do Ano 2021 – Prêmio Nintendo Life Staff

editor: Nintendo / Desenvolvedor: Nintendo data de lançamento: 14 de maio de 2021 ( Estados Unidos da América ) / 14 de maio de 2021 ( RU / UE )

A garota parada atrás tão atraente e atualizado quanto The Missing Heir (que faz parte da compra obrigatória na Europa, por exemplo), e nós realmente Você não pode recomendar um sem o outro, embora possa tocar separadamente. A história em The Girl Who Stands Behind é assustadora, e os personagens são mais agradáveis, embora também sejam um pouco esquecíveis ao mesmo tempo. Você realmente não pode errar com nenhum dos dois, e definitivamente sugerimos a dupla conta para os mistérios de assassinato no Famicom Detective Club; Um jogo imperdível para quem ama este gênero.