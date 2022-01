Absurdo: versão maquiavélica de Wordle | notícias dos EUA

CA organização capturou sua agenda através do puro poder da alegria. Todos os dias, uma grade vazia de seis níveis aparece no mundo Navegador. Tentamos adivinhar uma palavra secreta de cinco caracteres; A cada entrada, o jogador fica sabendo se as letras que usou aparecem ou não na solução E No lugar certo, ou nada em solução. Assim, você pode navegar de ASKEW para ABLED, antes de chegar ao ABBEY.

Há apenas um novo quebra-cabeça Wordle por dia, projetado Josh Wardle Ele não incluiu nenhuma das cracas chamativas que tendem a se acumular em um passatempo móvel refrescante. Esta filosofia tornou-o um enorme sucesso com centenas de milhares de jogadores. Em um ambiente midiático cheio de desinformação e divisão, é justo meio fofo Passar alguns minutos por dia tentando adivinhar a palavra.

Mas e se Wordle se transformar em uma experiência chocante e estimulante do cérebro? E se Wordle se tornar mau? Senhoras e senhores, apresento-vos: boba.

Doodling é uma invenção de designer que usa o alias “qntm”. Considere isso um conjunto de regras alternativo para Wordle – um jogo que aprimora a premissa original em um esquema maquiavélico aterrorizante. A manobra é poderosa, mas tentarei explicá-la da melhor maneira possível.

O Wordle é circulado em torno de uma palavra que o jogador tenta deduzir apagando as letras no tabuleiro. Por outro lado, o funileiro nunca escolhe uma resposta definitiva e, em vez disso, Paris para baixo Liste as soluções potenciais o mínimo possível com cada entrada.

Assim, por exemplo, se o jogador começar com “PRUNE” Absurdle, ele selecionará e recorrerá a um grupo de palavras compostas por letras que não aparecem em uma combinação de cinco letras. Edite com “ADIEU” e a lista ficará menor. Quanto mais suposições você fizer, menor será a lista de respostas, até que uma solução seja forçada a sair da densa matriz da lógica. O objetivo é levar o funileiro de volta ao canto, onde, através de todos os seus palpites e possíveis arranjos de letras, há apenas uma palavra no dicionário que se encaixa no algoritmo criado por você e pelo jogo. Voila, você venceu o Absurdle em seu próprio jogo.

“A técnica que Absurdle usa é bem conhecida por qualquer pessoa que tenha desempenhado o papel de carrasco como carrasco”, diz qntm. “Sempre existe a tentação de alterar retroativamente sua palavra ou frase escolhida para invalidar as suposições de seu oponente. É exatamente isso que Absurdle faz.”

Qantam diz que a inspiração do Absurdist surgiu em parte de outro de seus projetos chamado “HatriceEste jogo coloca você na frente de um maldito tabuleiro de Tetris que constantemente entrega a pior peça possível. (Imagine conseguir três blocos em forma de L seguidos? Destino pior que a morte). e permitir que os jogadores lutem com o fantasma na máquina.

“Da mesma forma que Hatetris foi um experimento para encontrar a variante mais difícil possível de Tetris, Absurdle é um experimento para encontrar a variante mais difícil possível de Wordle”, explica qntm. “De qualquer forma, estou aparentemente aderindo a um jogo para um jogador e transformando-o em um jogo assimétrico de dois jogadores; transformando um computador passivo em um oponente que joga para vencer. Acho que é um desenvolvimento divertido.”

Já, poucos geeks se consumiram com a ideia de resolver Wordle – quebrando este jogo ao seu básico através do poder bruto da codificação e definindo a estratégia perfeita cientificamente selada para esmagar quebra-cabeças, constantemente, na segunda ou terceira tentativa. (Para valer a pena, ouvi dizer que “SOARE” é o palpite matemático mais sólido primeiro.) Então, qntm quer que rabiscar seja um desafio para outros programadores. Alcançar a estratégia perfeita do Wordle é uma coisa, e a estratégia perfeita do Absurdle é outra.

Mas qntm também vai contra a ideia de que Absurdle é de alguma forma uma interpretação mais diabólica do jogo de palavras silencioso – onde nos envolvemos em um duelo eterno com nossos smartphones. Não, você acha que é o único mal O pop-up do Wordle é Os roubos apareceram em grande número nas lojas de aplicativos. O absurdo pode incomodá-lo, mas é para ser um aliado, não um inimigo.

“O absurdo é franco sobre o desafio que isso representa para você”, diz ele. “As variantes malignas e falsificadas do Wordle são falsificações de terceiros à venda na App Store. Não as compre. Elas não são feitas por Josh Wardle. Elas não recompensam o mau comportamento.”

“O Word é grátis. Tão bobo. Se você precisar de algum jogo no seu telefone, salve o link da web na sua tela inicial.”