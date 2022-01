A máscara Zephyr Pro da Razer tem o recurso de subwoofer que sempre desejamos

Caso você esteja desapontado com o fato de a Razer ter retirado o recurso de subwoofer da máscara Zephyr, que promete amplificar seu som pelos alto-falantes, não se preocupe. A Razer planeja aumentar suas vendas com a máscara Zephyr Pro anunciada na CES 2022. Embora pareça quase idêntica à Zephyr, ela tem duas grades de alto-falante em torno de seu filtro inferior substituível. Além disso, uma das entradas alinhadas com Chroma RGB apresenta um novo botão que pode ligar ou desligar a amplificação de som. A Razer diz que o recurso pode produzir seu som em 60 decibéis em um intervalo de 1 metro.

O Zephyr Pro custará $ 149,99 quando lançado em 2022, em comparação com o preço inicial de $ 99,99 para a máscara Zephyr padrão. Um dia, você poderá comprar um pacote inicial que inclui o Zephyr Pro e filtros N95 de grau de 99 dias por $ 199,99.

O alto-falante era um recurso que a Razer pretendia inicialmente incluir na máscara Zephyr no CES 2021, quando era conhecido como Projeto Hazel. Depois de passar do conceito ao produto real, a Razer o removeu devido a problemas de peso e bateria. No entanto, a Razer diz que o Zephyr Pro pode ter peso e bateria semelhantes aos do Zephyr normal.

Foto: Razer

razer disse A beira Com as unidades Zephyr Pro de pré-produção, ele atinge o mesmo peso de 206,1 g que o Zephyr. Para conseguir isso, diz Will Powers, chefe de relações públicas da Razer nos Estados Unidos, “Reduzir a massa do fresamento a laser das grades dos alto-falantes deve quase eliminar o acréscimo de peso do microfone e dos alto-falantes.” Quanto à duração da bateria, a Razer diz que visa as mesmas cinco a seis horas de duração da bateria originalmente com os ventiladores ligados, mas apenas se você estiver acostumado a ligar o recurso de subwoofer enquanto está falando e, em seguida, desligá-lo quando você terminar de falar.

Pode parecer que a Razer merece algum crédito por alcançar o que ela não pensava ser possível um ano atrás. Mas não vou tentar esconder minha decepção aqui. A Razer, como muitas empresas, tende a seguir seus produtos padrão com uma versão “Pro”, que tem mais recursos e um preço mais alto. Seguir esse caminho é quase imperdoável para produtos de consumo, mas é um passo em falso para uma máscara que as pessoas podem escolher comprar para se sentirem mais seguras durante uma pandemia.

No entanto, estou feliz que a Razer esteja comprometida em, pelo menos, implementar totalmente o conceito que foi revelado em janeiro de 2021. Muitas pessoas se beneficiarão de uma máscara que pode amplificar sua voz, se estiverem dispostas a aceitar que o Zephyr certamente o fará fazer você sair.

Minha colega Nicole Weitzman e eu conversamos com a Razer sobre o Zephyr no evento On The Verge em outubro de 2021. Você pode ver este painel abaixo.