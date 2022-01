A Asus já fez um laptop OLED dobrável de 17 polegadas

Asus



Os telefones com telas dobráveis ​​são um nicho de mercado interessante, com pelo menos dois produtos principais, como Samsung Galaxy Z Fold 3. Os laptops com tela dobrável são mais conceituais. Até agora, apenas alguns foram colocados à venda, como Lenovo X1 Fold. A maioria dos outros, como Conceito Ori da Dell, ainda são apenas protótipos.

A Asus mergulha no fundo da piscina em CES 2022Não é uma tela de 13 polegadas que se parece com um iPad, mas uma enorme tela OLED dobrável de 17 polegadas chamada Asus Zenbook 17 Fold. A Asus o chamou de “o primeiro laptop OLED dobrável de 17,3 polegadas do mundo”, o que eu acho, também acho que notei algo semelhante.



A tela sensível ao toque 2560 x 1.920 e a proporção de aspecto 4: 3 podem ser apoiadas por um teclado Bluetooth para algo que se parece com um desktop all-in-one de 17 polegadas. Ou ele se dobra ao meio para se tornar um laptop de 12,5 polegadas com um teclado na tela na metade inferior. Existe um pacote de software dedicado a definir a metade das telas dobradas nas quais os diferentes aplicativos devem aparecer, já que o Windows ainda não é um especialista nisso.

O sistema será alimentado por processadores Intel de 12ª geração e terá até 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento SSD, juntamente com WiFi 6 e bateria de 75Wh. Tem cerca de 3,75 libras, sem contar o teclado bluetooth, que parece razoável. O MacBook Pro de 16 polegadas pesa cerca de 4,8 libras para comparação. Minha principal preocupação olhando a folha de especificações é que ela tem apenas uma porta Thunderbolt.

Este é um dos dispositivos que eu realmente lamento não ter tido a chance de ver pessoalmente no CES 2022. Não há preço ainda, mas a Asus diz que está chegando “meio do ano” em 2022.