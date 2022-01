Sony apresenta o novo fone de ouvido de realidade virtual PlayStation VR2

Uma mulher joga a ASTRO BOT Rescue Mission na tela do Playstation VR no Sony Showcase no Las Vegas Convention Center durante a CES 2019 em Las Vegas em 9 de janeiro de 2019.

Sony Ela anunciou novos detalhes sobre seu fone de ouvido de realidade virtual de próxima geração e ridicularizou como a experiência seria em uma demo do próximo jogo para PlayStation.

Em um evento de tecnologia da CES em Las Vegas, o CEO da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, confirmou que seu novo hardware se chamará PlayStation VR2, substituindo seu antecessor PS VR. O fone de ouvido funcionará com o console PlayStation 5 da Sony, lançado no final de 2020.

O PS VR2 virá com um display OLED que suporta resolução 4K, bem como um novo controlador chamado PS VR2 Sense, de acordo com Postagem no blog Postado pela Sony na terça. Ele se conectará ao PS5 por meio de um único fio.

O sistema também terá tecnologia de rastreamento ocular que afeta a forma como o jogador interage com o jogo, e um motor integrado com vibrações para criar feedback no fone de ouvido.

Embora a Sony não tenha revelado como será seu novo fone de ouvido, a empresa deu uma olhada antecipada na experiência do jogo, mostrando o trailer de um novo jogo chamado Horizon: Call of the Mountain.

O jogo se passa no mesmo universo do jogo de ação de sucesso da Sony, Horizon, que mostra os jogadores lutando contra máquinas semelhantes a dinossauros em um mundo pós-apocalíptico.

A série começou com Horizon Zero Dawn em 2017, e a Sony está pronta para lançar uma sequência chamada Horizon Forbidden West no próximo mês.