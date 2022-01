A linha do Galaxy S22 da Samsung ganha forma em vazamentos não oficiais

Um vídeo da Unbox Therapy mostrou o que pareciam ser três unidades falsas para a próxima série de telefones Samsung Galaxy S22, dando uma primeira olhada no design dos telefones. Embora o vídeo contenha Agora está excluído, Tem sido Carregado novamente em outros canais, foi uma captura de tela levado por 9to5Google. O vídeo apareceu junto com outros detalhes dos próximos telefones, incluindo especificações da câmera e imagens de um novo carregador rápido.

Esta não é a primeira vez que filmagens de unidades falsas do Galaxy S22 vazam online. O vazador no Twitter OnLeaks postou capturas de tela semelhantes No meio do mês passado. O vídeo Unbox Therapy parece apoiar esses designs anteriores e também mostra os telefones com mais clareza.

Acredita-se que os três telefones mostrados no vídeo do Unbox Therapy sejam o S22 Ultra, o S22 Plus e o S22 normal, embora esses nomes possam não ser definitivos. O S22 e o S22 Plus parecem ter designs semelhantes aos do S21 do ano passado, com saliências da câmera no lado superior esquerdo de suas costas. Ambas as unidades fictícias parecem ter configurações de câmera triplas.

recentemente Folha de especificações vazadas Isso indica que o S22 normal terá uma tela de 6,1 polegadas mais compacta (o S21, para referência, tinha uma tela de 6,2 polegadas). Isso é comparado ao relatado Tela de 6,55 polegadas para S22 Plus. Relatórios anteriores indicam Ambos Ele terá uma câmera principal de 50MP emparelhada com câmeras ultra-wide e telefoto.

em linha com um Vazamento anterior do mês passadoO S22 Ultra parece ter um design muito parecido com o Galaxy Note, com uma parte superior e inferior quadradas e um suporte integrado para a S Pen. Também não há colisão com a câmera em torno das quatro câmeras relatadas do telefone. A folha de especificações que vazou afirma que estes consistirão em um sensor primário de 108MP, sensor primário de 12MP, câmera 3x de 10MP e sensor de periscópio de 10MP 10x.

Curiosamente, a folha de especificações afirma que este sensor principal de 108MP poderia ter uma lente feita de “Super Clear Glass”, que parece ser uma marca registrada de um tipo de Gorilla Glass. em um vídeo de acompanhamento Quanto à folha de especificações que vazou, Zaryab Khan especula que essa nova lente pode ser projetada para reduzir a aparência de pequenos pontos brilhantes que podem aparecer em fotos da câmera tiradas à noite (um problema que temos). Com iPhone 12 Pro, por exemplo)

finalmente, WinFutureRoland Quandt Ele compartilhou fotos do que parece ser um carregador rápido para o S22 Ultra. É de 45W e tem apenas uma porta de carregamento USB-C, o que sugere que podemos estar observando um aumento nas velocidades de carregamento em comparação com o S21 Ultra de 25W (a Samsung anteriormente oferecia carregamento de 45W no Note 10 Plus).

No momento, não está claro quando exatamente esses telefones serão anunciados. Samsung lançou a série S21 em meados de janeiro do ano passado, mas geralmente opta por lançamentos de fevereiro para escalações anteriores. Devido aos contínuos problemas da cadeia de suprimentos e à escassez global de chips, ninguém está adivinhando quando os telefones S22 finalmente aparecerão.