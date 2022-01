Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 encontrou um novo lugar estranho para adicionar uma segunda tela, e estamos

Esta história faz parte de EssaA CNET cobre as últimas notícias sobre a tecnologia mais incrível em breve.

Já vi vários fabricantes de PC tentando inserir uma segunda tela em um laptop ao longo dos anos na CES. Mas a Asus e a Lenovo são as duas únicas empresas que ainda estão experimentando a ideia e, na maior parte, tendo sucesso. Asus V CES 2022 Seu último lançamento ROG Zephyrus Duo 16. Tela dupla Um laptop para jogos, ele coloca uma tela de toque secundária de 14 polegadas sob sua tela principal de 16 polegadas, dando-lhe a aparência de uma única tela grande (ou pelo menos algo próximo a ela). A Lenovo seguiu um caminho diferente com seu último ThinkBook Plus Gen 3.

Richard Peterson / CNET



Com as duas primeiras gerações do ThinkBook Plus, Lenovo colocou a tela E Ink na tampa Laptop de 13 polegadas. Um display externo permite que você leia, faça anotações, receba notificações e veja sua agenda de trabalho, tudo sem abrir seu laptop. É uma ótima ideia, mas também um pouco limitada. Além de ser um laptop com duas telas, o modelo de 3ª geração visto em CES 2022 Nada como seus antecessores.

Para começar, é um laptop ultralargo de 17,3 polegadas com proporção de 21:10, resolução de 3072 x 1440 a 120 Hz e gama de cores 100% P3, o que pode ser interessante se for um laptop para jogos. Mas não é, ele se destina a fazer o trabalho. A segunda tela, uma touchscreen de 8 polegadas com caneta colorida com resolução de 800 x 1.280 pixels, está embutida na superfície do laptop à direita do teclado e touchpad. É como se você colocasse um tablet de 8 polegadas no teclado do laptop e ele simplesmente travasse e não soltasse.

Para projetos, a segunda visualização pode ser usada para visualizar ferramentas ou uma biblioteca de fotos, para desenhar esboços rápidos ou editar com a caneta incluída. Ele pode ser usado para transmitir um documento da tela inicial para que você possa trabalhar com menos rolagem (embora o design da Asus pareça funcionar melhor para este cenário). Ela pode ser usada como calculadora porque a segunda tela ocupa espaço onde está o teclado numérico do teclado.

A Lenovo também sugere usá-lo com o aplicativo Your Phone da Microsoft para espelhar seu telefone na tela, obter notificações do telefone e acessar as fotos e arquivos do telefone diretamente no seu laptop. Você também pode usá-lo como uma plataforma de lançamento para seus aplicativos usados ​​com mais frequência.

Além das telas duplas, o laptop não é incomum. Ele será equipado com processadores Intel Core série H de 12ª geração e conterá até 32 GB de memória LPDDR5 e disco rígido PCIe NVMe Gen 4 de 1 TB. Ele tem os recursos de segurança que você esperaria de um laptop empresarial Lenovo, além de um leitor de impressão digital no botão liga / desliga e uma webcam HD com uma câmera infravermelha de reconhecimento facial e obturador de privacidade.

O Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 estará disponível em maio a partir de $ 1.399 (cerca de £ 1.040 ou AU $ 1.940), o que parece razoável para o que você recebe.