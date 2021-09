A Apple atualizou recentemente o Página de recursos do iOS 15 Para destacar algumas informações adicionais sobre a atualização do software antes de seu lançamento iminente.



Além de revelá-lo O suporte Find My Network para AirPods Pro e AirPods Max está atrasado Até o final deste outono, a Apple disse que o iOS 15 permite aos usuários trocar facilmente números de telefone no meio de uma conversa iMessage em iPhones com suporte dual SIM, incluindo iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e posterior.

As atualizações regionais da página incluem a adição de japonês à lista de novos idiomas de controle de voz e a adição de Cingapura para países Mapas de qualidade do ar no aplicativo de clima no iOS 15. A Apple também revelou que o iOS 15 tem uma nova fonte de sistema SF árabe e, na Índia, os usuários podem escolher entre até 10 aplicativos de pagamento UPI usados ​​recentemente ao escanear códigos QR UPI usando o aplicativo de câmera para pagamentos de comerciantes.

Para o aplicativo Maps, a Apple removeu o texto da página de recursos do iOS 15 que dizia que o aplicativo mudaria para uma perspectiva 3D no nível da estrada ao se aproximar de um cruzamento complexo. Não está totalmente claro se o recurso foi abandonado.

A Apple marcou o iCloud Private Relay como um recurso beta No mês passado, a página de recursos do iOS 15 agora afirma que, ao usar o recurso de paginação privada, alguns sites podem ter problemas, como mostrar o conteúdo na área errada ou exigir etapas adicionais para fazer login. Isso reflete as letras miúdas adicionadas à seção especial de migração do iCloud do aplicativo Ajustes no iPhone.

iOS 15 será lançado amanhã Após mais de três meses de testes beta. A atualização do software é Compatível com os mesmos dispositivos iPhone do iOS 14Incluindo dispositivos mais antigos, como o iPhone SE e o iPhone 6s originais.