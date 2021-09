Qena: Souls Bridge adquire a cópia física em novembro

Qena: a ponte das almas Ele será lançado digitalmente para PlayStation 5 e PS4 amanhã, mas se você preferir jogar o jogo em um disco e ter um pedaço de plástico para mostrar em sua prateleira, uma cópia física foi confirmada para novembro. Ele será disponibilizado junto com o Maximum Games como uma edição Deluxe, que inclui trilhas sonoras exclusivas e itens físicos e digitais por US $ 49,99. As encomendas são atendidas em Maximum Games Online Store Mas a cópia física também estará disponível para compra em varejistas regulares no lançamento.

Estúdio com sede na califórnia Ember Lab assinou com a promessa Ele irá considerar a publicação de versões físicas após o lançamento digital, e agora sabemos que podemos esperar isso em alguns meses. Em um comunicado à imprensa, o diretor de operações Josh Greer disse: “Nossa comunidade tem falado muito sobre seu desejo de um lançamento físico desde o momento em que anunciamos o jogo. É uma honra criar um jogo que as pessoas queiram adicionar às suas coleções , e estamos entusiasmados com a parceria com a Maximum Games para alcançar isso muito rapidamente após o lançamento inicial. “

E para aqueles que jogam no PS5 – seja digitalmente amanhã ou fisicamente em novembro – vários recursos tiram proveito do sistema de geração atual. Os cartões de atividades serão totalmente suportados, juntamente com mais de 200 vídeos de instruções do jogo, e dois modos permitem que você priorize os recursos visuais ou a taxa de quadros. O modo de qualidade está bloqueado a 30fps com resolução nativa de 4K, enquanto o modo de desempenho padrão é executado a 60fps com saída 4K aprimorada.

Estamos jogando Kena: Bridge of Spirits para revisão no momento da escrita e forneceremos nosso veredicto por escrito o mais rápido possível. Você está comprando o jogo digitalmente ou está esperando por esta cópia física? Compartilhe sua decisão nos comentários abaixo.