É aqui que você pode baixar iOS 15 e iPadOS 15 em fusos horários de todo o mundo

Conforme anunciado no evento de mídia “California Streaming” da Apple em 14 de setembro, O lançamento público do iOS 15 será na segunda-feira, 20 de setembro. iPad 15E watchOS 8tvOS 15 chegará na mesma data, enquanto a data de lançamento do macOS 12 Monterey ainda não foi anunciada.



enquanto sabemos iOS 15 A partir de 20 de setembro, a Apple não disse exatamente a que hora do dia fará o lançamento. No entanto, podemos adivinhar o momento do lançamento.

A hora do dia mais frequente para os lançamentos de software da Apple é por volta das 10h00 PST. Em algumas partes do mundo, isso corresponde a horários já na manhã seguinte, e os sites regionais da Apple para alguns desses países listam a data de lançamento como 21 de setembro em vez de 20 de setembro.

Com base nessas informações, parece muito provável que o iOS 15‌ seja lançado por volta das 10h00 PST na segunda-feira, 20 de setembro. Quanto à hora local em sua área, compilamos esta lista que cobre algumas das principais cidades em fusos horários em todo o mundo:

Honolulu, HI – 7h00 HAST

Anchorage, Alasca – 9h EST

Cupertino, CA – 10:00 PDT

Phoenix, AZ – 10h GMT

Vancouver, Canadá – 10:00 PDT

Denver, Colorado – 11:00 GMT

Dallas, TX – 12h CST

Nova York, NY – 13h EST

Toronto, Canadá – 13h EST

Halifax, Canadá – 14:00 ADT

Rio de Janeiro, Brasil – 14:00, horário brasileiro

Londres, Reino Unido – 18:00 GMT

Berlim, Alemanha – 19:00 CEST

Paris, França – 19:00 CEST

Cidade do Cabo, África do Sul – 19h EST

Moscou, Rússia – 20h, horário de Moscou

Helsinque, Finlândia – 20h00 EDT

Istambul, Turquia – 20h TRT

Dubai, Emirados Árabes Unidos – 21h GST

Delhi, Índia – 22:30 IST

Jacarta, Indonésia – 0h do dia seguinte WIB

Xangai, China – 1h CET do dia seguinte

Cingapura – 1h do dia seguinte, hora de Cingapura

Perth, Austrália – 1h00 do dia seguinte

Hong Kong – 1h00 hora de Hong Kong no dia seguinte

Seul, Coreia do Sul – 2h do dia seguinte KST

Tóquio, Japão – 2h JST do dia seguinte

Adelaide, Austrália – 2h30 EST no próximo

Sydney, Austrália – 3h do dia seguinte EST

Auckland, Nova Zelândia – 5h do dia seguinte, hora da Nova Zelândia

A Apple ocasionalmente lançava atualizações de software perto de 13:00 PST, mas isso não está de acordo com as informações no site indiano da Apple, que Programado para lançamento em 20 de setembro. Para que isso aconteça, a liberação deve ocorrer antes das 11h30 (horário do Pacífico).

Compatibilidade de dispositivo



‌IOS 15‌ Compatível com os mesmos dispositivos iPhone do iOS 13 e iOS 14, incluindo dispositivos antigos, como o original iPhone SE E Iphone 6 s. Dispositivos compatíveis com ‌iOS 15‌ estão listados abaixo.

‌IPadOS 15‌ é compatível com todos os mesmos dispositivos que eram capazes de executar o iPadOS 13 e iPad 14, Que incluem:

O ‌watchOS 8‌ pode ser instalado nos modelos Apple Watch Series 3, Series 4, Series 5 e Series 6, bem como Apple Watch SE. Não compatível com o Apple Watch original de primeira geração, Apple Watch Series 1 ou Apple Watch Série 2.

tvOS 15 é projetado para rodar em Camelo 4K (1ª e 2ª geração) e ‌Apple TV‌ HD (originalmente chamado de ‌Apple TV‌ de quarta geração). Não é compatível com as versões anteriores do ‌Apple TV‌, pois esses modelos não oferecem suporte ao tvOS.