Vazamento de conjunto de jeito nenhum

Andrew Garfield é o mais determinado Para negar que ele estava envolvido com o Homem-Aranha: No Way Home, parece que as pessoas estão mais determinadas a continuar perguntando a ele. Talvez tudo tenha acontecido ontem à noite, quando o ator apareceu The Tonight Show, estrelado por Jimmy Fallon Tive que improvisar rapidamente quando fui confrontado com um vídeo HD que parece retratar o ator em uma fantasia de Homem-Aranha, enquanto conversava com outra pessoa usando luvas de uma fantasia de Homem-Aranha, sugerindo que pode ser um momento múltiplo a partir de quando Homem-Aranha: Não há como voltar para casa.

O vídeo curto parece combinar perfeitamente com uma imagem de resolução muito mais baixa, que afirma mostrar Garfield parado a apenas alguns metros de Tobey Maguire como o Homem-Aranha. A foto é tirada em um grande andaime, enquanto no vídeo você pode ver elementos de um fundo semelhante.

Por sua vez, Garfield agiu alheio à existência da foto e da filmagem quando questionado sobre isso em Fallon. Quando Fallon, brincando, disse a Garfield que o ator iria aparecer nele Homem-Aranha: Não há como voltar para casaGarfield agiu de forma inacreditável, latindo “O quê ?!” Continuando a negar que viu a foto ou o vídeo.

Você pode ver o clipe abaixo.

Garfield disse a Fallon que “se você pode me mostrar a imagem, posso dizer se sou eu ou se é a coisa real”, mas Fallon disse que a imagem foi removida da Internet e Garfield respondeu alegremente: “Bem, como adequado, Detetive Fallon! ”

A imagem em questão não foi completamente removida da Internet, mas um grande programa de TV como Fallon (ou mesmo qualquer grande organização apoiada por corporações, incluindo esta) compartilhando-a diretamente pode levar a um processo contra a Disney. e / ou Sony, então provavelmente será impresso em um cartão e mostrado no Garfield em Esta noite A tela é muito pequena.

Claro, neste ponto, pode ser assim que eles finalmente decidam ir a público com seu noivado se a prova for realmente real, e Garfield realmente aparece no filme.

Acompanhar eventos Vingadores UltimatoE loki, E e se…?Parece que os múltiplos universos da Marvel estão mais abertos do que nunca, e alguns fãs esperam ver o Homem-Aranha de Garfield, assim como Tobey Maguire, dividir a tela com a Holanda. Após o sucesso comercial de Homem-Aranha dentro do mundo das aranhasDificilmente há um personagem mais razoável para a Marvel começar a explorar sua terra infinita. Mas, embora Maguire se recusasse a abordar os rumores, Garfield foi mais franco em sua negação.

“Eu entendo porque as pessoas se ressentem do conceito porque eu também sou um fã. Você não pode deixar de imaginar cenas e momentos de ‘Oh, meu Deus, quão legal seria se eles fizessem isso?'” “” Garfield disse recentemente à Variety. “Mas é importante para mim deixar registrado que não é algo em que estou ciente de que estou envolvido. Mas sei que não serei capaz de dizer nada que convença alguém de que não sei o que está acontecendo. Não importa o que eu diga, estou fodendo. Ou para ser realmente decepcionante para as pessoas ou seria muito emocionante. ”

campeonato Tom Hollande Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Alfred Molina, Benedict Cumberbatch, Sony e Marvel Studios ‘ Homem-Aranha: Não há como voltar para casa Está programado para estrear nos cinemas em 17 de dezembro.