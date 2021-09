6 sinais de que é hora de parar de trabalhar

“Muitos de nós temos dias ruins, às vezes não gostamos de nossos empregos e ficamos frustrados com nossos gerentes e colegas de trabalho, mas se isso significa que você realmente deve pedir demissão é um outro nível de questão”, disse Amy Gallo, especialista em locais de trabalho. e editor colaborador da Harvard Business Review.

Avaliar há quanto tempo você tem problemas no trabalho e identificar coisas com as quais não está satisfeito pode ajudar a determinar se você está preso a uma rotina ou se é hora de seguir em frente.

E não perca de vista o quadro geral: “Na pandemia, as coisas têm sido muito intensas. Todos nós sentimos muito cansaço. Tivemos muitos fatores estressantes em nossas vidas”, disse Gallo. Tudo isso pode afetar a sua percepção do seu trabalho?

Assim que tiver a lista, descubra se os problemas podem ser corrigidos e comece a identificar quaisquer soluções potenciais para melhorar sua satisfação no trabalho. Se isso não for possível, você pode começar a procurar outro emprego. Aqui estão alguns sinais de que pode ser hora de encontrar uma nova função: Você se sente como se tivesse se acalmado É difícil permanecer motivado e produtivo no trabalho se você sentir que não há espaço para progresso. Sentir-se acomodado pode ser diferente para cada indivíduo. por exemploE Pode significar falta de promoções e aumentos salariais, tarefas sem importância ou falta de aprendizado de novas habilidades. As promessas de longo prazo não cumpridas de seu chefe, como um novo cargo, treinamento adicional ou funcionários, também podem ser desgastantes. “Se você não sente que há progresso ou transparência ou comunicação e conexão com seu chefe, você pode ter uma conversa produtiva, isso pode ser uma bandeira vermelha”, disse Anna Bray, coach executiva e coach de carreira. em um Jodi Michael Associates. READ Kevin Feige fala sobre atuar em "Shang Chi" e comenta em "The Experience" - The Hollywood Reporter Existem grandes problemas com o seu chefe Haverá momentos em que você e seu chefe não se darão, mas quando os problemas vão além de desentendimentos ocasionais e há falta de confiança e apoio, isso pode sufocar a produtividade e o avanço na carreira. “Quando você sente que precisa observar constantemente o que está dizendo … quando sente que está sendo constantemente repreendido ou avaliado, e sente que está constantemente sob o microscópio, e quando sente que seu chefe não não tenho de novo, não há confiança lá – Quando essas três coisas estão láE “Não vai funcionar”, disse Voram Sheth, diretor de treinamento e co-fundador da empresa de treinamento Ama La Vida. Gallo sugeriu avaliar se seu mau chefe é um problema isolado ou parte de uma questão cultural mais ampla. “Qualquer comportamento agressivo ou prejudicial, acho que esses são sinais reais”, disse Gallo. Olhe ao redor da organização e diga: ‘Existem chefes melhores aqui?’ “Seu chefe pode estar agindo de acordo com a organização.” Você sempre procrastina Todos nós adiamos as coisas de vez em quando, mas se você está constantemente esperando até No último minuto, para concluir as tarefas de trabalho quando você está acostumado a programar adequadamente, isso pode ser um sinal de que é hora de seguir em frente. “Quando você procrastina, tende a ser reativo e esperar até o último minuto, depois do qual a qualidade do trabalho se torna apenas uma lista de verificação para realizá-lo”, disse Sheth. Comparado a ‘Estou fazendo isso porque tenho orgulho de fazer … Estou interessado nos resultados’. Agora a mudança é: "Preciso fazer o suficiente para não ter problemas". " Existe uma separação cultural A cultura da sua empresa desempenha um papel importante no seu engajamento, produtividade e felicidade, portanto, qualquer interrupção pode causar problemas. Por exemplo, se o equilíbrio entre vida pessoal e profissional for importante para você e houver um fluxo constante de e-mails de seu chefe em todas as horas do dia, isso pode contribuir para o esgotamento. Sheth disse que os trabalhadores devem se sentir apoiados e seguros no trabalho. Ela acrescentou que a forma como as empresas responderam às necessidades dos trabalhadores durante a pandemia teve um papel importante na decisão das pessoas de deixar seus empregos.. “Se a sua empresa não oferece esse sistema de apoio, é por isso que as pessoas estão saindo.” Você percebe outras oportunidades potenciais Quando você se sente insatisfeito com sua posição atual, passa a perceber outras oportunidades com mais frequência. “De repente, você começa a notar vagas de emprego no LinkedIn e, na verdade, desacelera e olha para elas – seu foco mudou”, disse Sheth. Sugeri que se perguntasse: se você estivesse desempregado e seu emprego atual fosse oferecido como está, você o aceitaria ou continuaria procurando? Sua atitude mudou Observe se há um aumento na Seus olhos rolam, suspiros pesados ​​e murmúrios sob sua respiração no trabalho. "Se você ficar insatisfeito por meses a fio com diferentes aspectos do seu trabalho, infeliz por ir para o trabalho ou sentado em frente ao computador pensando 'Não acredito que tenho que fazer isso'", Gallo disse. Olhando para o que está lá fora. Embora não se espere que você fique feliz no trabalho o tempo todo, Sheth disse que estar sempre na defensiva, fornecendo respostas rápidas do tipo transação, informações curtas e limitadas também podem ser sinais de alerta. Mudanças em sua atitude e abordagem em relação ao trabalho podem indicar que é hora de repensar as coisas. "Você não se envolve no trabalho da mesma maneira … provavelmente você está doente e não vai às reuniões que costumava", disse Bray.

