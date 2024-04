A Michelin divulgou seu primeiro ranking dos melhores hotéis dos Estados Unidos

Viagem

Era melhor para os hoteleiros dormir com um olho aberto.

Os problemáticos especialistas em restaurantes da Michelin decidiram lançar seu famoso olhar crítico sobre os hotéis mais luxuosos do mundo, criando pela primeira vez um importante sistema de classificação – e apenas 124 lojas em todo o mundo conseguiram ganhar um lugar na lista de estreia da fabricante de pneus para os Estados Unidos. Estados, divulgado quarta-feira.

Entre esse grupo já de elite, 11 palácios mimados – comprometidos com o mix de destinos americanos onde a Michelin publica seu guia de restaurantes – foram considerados dignos do cobiçado prêmio “3 Chaves”, sendo quatro das propriedades encontradas aqui mesmo na Big Apple.

homem, Casa Cipriani, Hotel da Rua Crosby E Hotel Whitby Eles foram selecionados como os melhores de Nova York.

O Aman, com 83 suítes, traz a marca de luxo – conhecida por seus resorts remotos ao redor do mundo – para o coração do centro da cidade, onde os hóspedes são convidados a deixar a cidade para trás e desaparecer no amplo spa do hotel, relaxar no terraço do jardim ou praticar stand up paddle. . É um clube underground de estilo moderno.

E embora o terminal de balsas de 1906, no sopé da FDR Drive, possa não parecer o lugar mais exclusivo, a Casa Cipriani, com 47 quartos e suítes, impressionou alguns dos viajantes famosos mais exigentes desde que estreou com suas deslumbrantes vistas do rio e jantar no clube. site. .

No Soho, situado entre Spring e Prince, o infalível Firmdale Hotels de Londres tira a cidade do parque com o Crosby Street Hotel – seu primeiro esforço nos Estados Unidos – oferecendo uma das melhores estadias da Big Apple em uma de suas ruas mais charmosas.

E para provar que a Crosby Street não era à toa, os hotéis Firmdale tomaram conta do centro da cidade com o Whitby Hotel lembrando às mansões gigantes que dominam o bairro que tamanho e luxo são duas coisas diferentes.

O retiro urbano exclusivo da Aman Hotels na Quinta Avenida e na West 57th Street aparece na lista da elite. Segurança em Nova York

Fuja da cidade de Nova York visitando a exclusiva Aman Zone.

A Michelin recomenda hotéis há anos, mas o sistema principal é novo.

“Com esta nova distinção, o Guia Michelin abriu um capítulo completamente novo no serviço que presta aos viajantes, que tem sido a sua tábua de salvação nos últimos 124 anos”, afirmou Gwendal Poulenic, diretor internacional, num comunicado.

“Inabaláveis ​​em nossa abordagem local, os inspetores do Guia Michelin criaram esta lista sem precedentes para compartilhar suas melhores experiências hoteleiras nos EUA. “Cada estabelecimento que recebe uma, duas ou três Chaves Michelin é uma joia esculpida por profissionais talentosos”, ele adicionado.

A Casa Cipriani New York é um hotel boutique de luxo localizado em um antigo terminal de balsas de 1906. Cortesia da Casa Cipriani

Primeiros prêmios principais – para a França, com. – Anunciado em 8 de abril. Os prêmios americanos foram anunciados em cerimônia realizada na quarta-feira em Manhattan.

“Nos últimos quatro anos, a nossa equipa de selecção de especialistas independentes e apaixonados examinou, escrutinou e seleccionou mais de 5.000 hotéis excepcionais para inclusão no nosso portfólio”, dizia um comunicado anterior.

“Cada um foi selecionado pela sua excelente qualidade. Desses milhares de hotéis, aqueles que oferecerem as melhores estadias receberão um prêmio principal especial da Michelin.

O Auberge du Soleil, berço da marca Auberge, em rápido crescimento, recebeu notas máximas por sua hospitalidade em Napa Valley. Auberge du Soleil, Napa

Os hóspedes do Big Sur's Post Ranch Inn desfrutam de vistas infinitas do Oceano Pacífico. Kodiak Greenwood

Então, o que significam as chaves Michelin?

“Assim como as famosas estrelas que indicam as melhores experiências culinárias na seleção de restaurantes do Guia Michelin, as Chaves Michelin revelam quais propriedades do portfólio de hotéis do Guia proporcionam as estadias mais marcantes. É um novo padrão para os viajantes, com cada experiência de hotel qualificada em. termos de uma gama mais ampla de comodidades.” Simples.

O hotel One-Key Michelin é descrito como uma “estadia muito especial”.

O clássico Hotel Bel-Air de Los Angeles não teve problemas para chegar ao topo da nova lista da Michelin. Bel Air Hotel

A nova classificação representa o desejo da Michelin de se tornar referência em hotéis de luxo, como o Auberge du Soleil em Napa. Auberge du Soleil, Napa

“Esta é uma verdadeira joia com caráter e caráter próprios. Pode quebrar os moldes, oferecer algo diferente ou simplesmente ser uma das melhores do gênero. O serviço sempre vai além e oferece muito mais do que estabelecimentos com preços semelhantes.” disseram especialistas.

Para um nível superior, a Double Key é uma “estadia excepcional”.

“Um lugar verdadeiramente único e excepcional em todos os sentidos, onde garantimos sempre uma experiência inesquecível. Um hotel com carácter, carácter e charme que é gerido com evidente orgulho e muito cuidado. um lugar excepcional para ficar”, explicaram os profissionais.

Os hóspedes do Auberge desfrutam de belas vistas do Vale de Napa a partir dos seus quartos e suites. Auberge du Soleil, Napa

O ícone de Los Angeles foi atualizado com sensibilidade nos últimos anos. Bel Air Hotel

O Three Key Hotel é o que melhor pode ser descrito como uma “estadia extraordinária”.

“Aqui tudo se resume a maravilha e luxo – este é o auge do conforto, serviço, elegância e elegância. Este é um dos hotéis mais exclusivos e excepcionais do mundo e um destino por si só para a viagem da sua vida. Todos os elementos de grande hospitalidade estão aqui para garantir que qualquer estadia permanecerá memorável e memorável.”

O famoso “Pink Palace” em Beverly Hills também passou por uma ou duas reformas. Hotel Beverly Hills

Post Ranch Inn oferece 39 quartos e chalés em uma das áreas mais pitorescas da costa da Califórnia. Kodiak Greenwood

Aqui estão os 11 hotéis com estrelas Michelin para 2024 nos Estados Unidos:

