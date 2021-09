Jeff Bridges diz que sua condição COVID-19 fez o câncer parecer um pedaço de bolo

Ator vencedor do Oscar Jeff Bridges Ele teve uma boa notícia de seu câncer na segunda-feira, mas acrescentou que a terrível condição de COVID-19 Pego durante o tratamento o faz Linfoma Eles parecem “um pedaço de bolo”.

O “cara” do filme “The Big Lebowski” de 1998 indicou em seu site que seu Câncer ’em remissão’ Com redução significativa do tumor.

Em uma nota anterior que ele escreveu em março que foi enviada pela primeira vez na segunda-feira, Bridges disse que “Dançando com COVID Faz o câncer parecer um pedaço de bolo. “

Bridges, 71, disse quando estava doente com COVID.Momentos de dor intensa‘Onde ele gritou’ a noite toda ‘- e pensou que estava’ perto ‘dos ​​portões perolados.

mas isso”no espelho retrovisor escreveu agora. “Este roçar no quintal fez-me um verdadeiro presente – A vida é curta e linda. O amor está ao nosso redor e disponível o tempo todo. ”

Até recentemente, Bridges precisava de oxigênio extra para se locomover. “A voz dela me lembra Darth Vader,” ele disse sarcasticamente.

“Covid bateu na minha bunda muito bem”, escreveu Bridges, “mas fui vacinado duas vezes e me sinto muito melhor.” Ele especulou que a vacina estava ligada ao seu “rápido aprimoramento”.

O ator disse que foi informado – “hahahaha” – em janeiro pela instalação onde estava recebendo injeções de quimioterapia para seu câncer que Ele pode ter sido exposto ao vírus Corona lá. As vacinas geralmente não estavam disponíveis na época.

“Pouco depois”, escreveu Bridges, ele e sua esposa Sue Geston, que também contraiu COVID-19, “dividiram uma ambulância com a UTI”.

Sua esposa ficou cinco dias no hospital. Ele acrescentou que Bridges está no hospital com COVID há cinco semanas porque “meu sistema imunológico está baixo com a quimioterapia”.

aliviado, Bridges disse que conseguiu atingir seu objetivo de levar sua filha Hailey pelo corredor até seu casamento recente e dançar com ela “sem oxigênio”. Ele postou um vídeo de sua dança de casamento com “Ain’t That Love” de Ray Charles, que pode ser visto aqui Ao clicar no desenho de pai e filha.

E então, assim como o cara, ele também compartilhou este vídeo sobre a casa e o coração: