Um oficial de saúde disse que Omicron pode levar Israel à imunidade coletiva

JERUSALÉM (Reuters) – A principal autoridade de saúde do país disse no domingo que um aumento nas infecções por Omicron poderia fazer Israel alcançar a imunidade coletiva, já que os casos diários continuam aumentando.

A variante Omicron altamente transmissível causou um aumento nos casos de coronavírus em todo o mundo. As infecções em todo o mundo atingiram um recorde, com pouco mais de um milhão de casos detectados diariamente entre 24 e 30 de dezembro, de acordo com dados da Reuters. No entanto, o número de mortes não aumentou na mesma moeda, o que traz esperança de que a nova alternativa seja menos mortal. Consulte Mais informação

Até o final de dezembro, Israel conseguiu protelar o Omicron até certo ponto, mas com as taxas de infecção aumentando, os casos diários devem atingir níveis recordes nas próximas três semanas. Isso pode levar à imunidade do rebanho, disse o Diretor-Geral do Ministério da Saúde, Nachman Asch.

Registre-se agora para obter acesso gratuito e ilimitado ao Reuters.com Registro

“O custo será muito contágio”, disse Ash à rádio 103FM. “Os números têm que ser muito altos para se chegar à imunidade coletiva. É possível, mas não queremos chegar por infecção, queremos que aconteça a partir da vacinação de muita gente”, disse.

A imunidade de rebanho é o ponto em que uma população é protegida de um vírus, seja por vacinação ou por pessoas que desenvolveram anticorpos ao contrair a doença.

Cerca de 60% da população de Israel de 9,4 milhões foi totalmente vacinada – quase todos com Pfizer (PFE.N) / Biantech (22UAy.DE) Vacina – de acordo com o Ministério da Saúde, o que significa que eles receberam três doses ou recentemente tomaram a segunda dose. Mas centenas de milhares de pessoas elegíveis para a terceira vacinação ainda não a tomaram.

Cerca de 1,3 milhão de casos de coronavírus foram documentados em Israel desde o início da epidemia. Mas de 2 a 4 milhões de pessoas podem ser infectadas até o final de janeiro, quando a onda de Omicron diminuir, de acordo com Eran Segal, cientista de dados do Instituto Weizmann de Ciência e consultor do governo.

O chefe da força-tarefa contra o coronavírus no Ministério da Saúde, Salman Al-Zarqa, disse que a imunidade coletiva não está garantida.

“Temos que ter muito cuidado com isso, especialmente à luz de nossa experiência nos últimos dois anos, onde vimos pessoas que se recuperaram (do coronavírus) reinfectadas”, disse Zarqa à Ynet TV.

Nos últimos 10 dias, as infecções diárias mais do que quadruplicaram. O número de casos graves também aumentou, mas a uma taxa muito menor, passando de cerca de 80 para cerca de 100.

Monitorando a morbidade grave mais de perto, Ash está considerando permitir uma quarta dose da vacina para pessoas com mais de 60 anos, depois que ela foi aprovada na semana passada para imunocomprometidos e idosos em lares de idosos.

Registre-se agora para obter acesso gratuito e ilimitado ao Reuters.com Registro

Escrito por Mayan Lobel. Edição de Ari Rabinovitch e

Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.