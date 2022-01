O que é água? O processo por trás da “Cremação Verde” de Desmond Tutu | Desmond Tutu

Corpo de arcebispo Desmond Tutu Você será submetido à hidratação, uma alternativa popular e ecologicamente correta aos métodos tradicionais de cremação, usando água em vez de fogo.

Com o processo de hidratação, ou “hidrólise alcalina”, o corpo do falecido é imerso por três a quatro horas em uma mistura de água e um alcalino forte, como hidróxido de potássio, em um cilindro metálico pressurizado e aquecido a cerca de 150 ° C .

Esse processo liquefaz tudo menos os ossos, depois são secos em um forno e transformados em pó branco, colocados em uma jarra e entregues aos parentes.

Como a fertilização humana, uma técnica Compostagem de cadáveres com camadas de matéria orgânica Assim como folhas ou aparas de madeira, o uso de água ainda é permitido apenas em alguns países. Na África do Sul, onde Toto morreu no domingo passado, não há absolutamente nenhuma legislação que rege a prática.

O método foi desenvolvido pela primeira vez no início dos anos 1990 como uma forma de descartar carcaças de animais usadas em experimentos, e o método foi usado para descartar gado durante a epidemia da vaca louca, disse o pesquisador Philip R. Olson.

Na década de 2000, as escolas médicas americanas usaram tecnologia de água para descartar cadáveres humanos doados, antes de a prática entrar na indústria funerária, escreveu Olson em Papel de 2014.

Toto, que morreu no Boxing Day aos 90 anos, era conhecido por seu estilo de vida modesto. Ele deixou instruções de que suas cerimônias fúnebres deveriam ser simples e sem enfeites.

O herói anti-apartheid, cujo funeral foi realizado no sábado, encomendou especificamente um caixão barato e uma cremação ecológica.

À medida que os cemitérios urbanos em todo o mundo se tornam cada vez mais escassos e caros, os choques de água têm atrações óbvias. Seus defensores dizem que a água é muito mais suave do que uma chama.

Eles também afirmam que a cremação líquida consome menos energia do que o tradicional e emite menos gases de efeito estufa.

De acordo com a empresa britânica Resomation, o sistema Aquamation usa cinco vezes menos energia do que um incêndio e reduz as emissões de gases de efeito estufa em um funeral em cerca de 35%.

A água também é utilizada no descarte de carcaças de animais em matadouros, por ser considerada mais eficiente e higiênica.