O apaziguador do Chicago Cubs, Luke Little, foi forçado a trocar sua luva por um emblema da bandeira americana

CHICAGO – O outfielder do Cubs, Luke Little, um jogador de campo canhoto de 1,80 m de altura com uma bola rápida que atinge em média 97 mph, se tornou viral brevemente por nenhum outro motivo a não ser seu talento no beisebol.

“I Hate to Say I Told You So”, uma canção de rock acelerada do The Hives, tocou no sistema de som do Wrigley Field na noite de quarta-feira, enquanto o árbitro Andy Fletcher se aproximava de Little durante uma mudança de tom. Little interrompeu sua rotina de aquecimento com um eliminado no início da sétima entrada. Fletcher pediu a Little que colocasse sua luva preta, que tinha uma pequena mancha vermelha, branca e azul.

“O problema é que a bandeira americana estava em sua luva”, disse o técnico do Cubs, Craig Counsell, após a vitória por 4 a 3 sobre o Houston Astros na quarta-feira. “Eles são muito rigorosos quanto à proibição de branco nas luvas dos arremessadores. Obviamente, a bandeira pode ser uma distração para o rebatedor.

O assessor foi a campo para obter uma explicação antes que Little finalmente conseguisse uma luva que passou na inspeção. Ele não fez muito trabalho contra o meio da escalação do Houston, recebendo uma bola rasteira de Yordan Alvarez e acertando Kyle Tucker. Menos de uma hora após o término da partida, Little postou um GIF de Hulk Hogan no X, antigo Twitter. “Orgulho de ser americano”, escreveu Little acima de uma foto de Hogan tocando guitarra do Stars and Stripes. “Vão, filhotes, vão.”

Orgulho de ser americano 🇺🇸 Go Cubs Go pic.twitter.com/iKCPSvt8Gy –Luke Pequeno (@Luke_L23) 25 de abril de 2024

Little, de 23 anos, foi escolhido pelos Cubs na quarta rodada do draft de 2020 no San Jacinto College, no Texas. Ele fez sua estreia na liga principal em setembro passado e registrou uma ERA de 0,00 em sete jogos. Espera-se que ele seja uma parte maior do bullpen dos Cubs este ano.

Little disse à Associated Press que usa a luva em questão desde que era arremessador de primeira bola, acrescentando que a luva substituta encontrada por um morador dos Cubs ainda não havia sido quebrada.

“Os clubes me disseram que receberam um e-mail da MLB dizendo que não tenho permissão para usá-lo”, disse Little à AP. “Mas eu não presumi que eles estavam prestes a (fazer isso).” Não é como se ele tivesse uma vantagem no jogo. Não é como se ele estivesse cegando os rebatedores. “Apenas representando meu país.”

