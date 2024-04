Eleições 2024: A campanha de Biden abraça o aplicativo TikTok apesar do presidente assinar uma lei que pode proibi-lo

WASHINGTON (AP) – Quando Pres Joe Biden Mostre seu status durante um Parada de campanha em campo de golfe público E em Michigan, no mês passado, o momento foi capturado no TikTok.

Uma tempestade o forçou a entrar e ele competiu com Hurley “HJ” Coleman IV, de 13 anos, para acertar a bola no tatame. A família de Coleman postou um vídeo do processo no aplicativo – com Biden dando uma tacada e o adolescente acertando em resposta ao comentário: “Tive que abafar a refutação”.

As câmeras da rede de televisão que costumam acompanhar o presidente ficaram presas do lado de fora.

Biden assinou legislação Quarta-feira poderia proibir o TikTok nos Estados Unidos, já que sua campanha abraçou a plataforma e tentou trabalhar com influenciadores. O presidente já está lutando para manter o apoio anterior dos eleitores jovens e agora enfrenta críticas de alguns usuários ávidos do aplicativo, que os pesquisadores descobriram ser uma importante fonte de notícias para um terço dos americanos com menos de 30 anos.

“Há uma hipocrisia fundamental por parte da administração Biden apoiar a proibição do TikTok e, ao mesmo tempo, usá-lo para fins de campanha”, disse Khalil Green, que tem mais de 650.000 seguidores e é conhecido no TikTok como o “historiador da geração Z”.

“Acho que isso mostra que ele e sua equipe conhecem o poder e a necessidade do TikTok.”

A campanha de Biden defende a sua abordagem e rejeita a ideia de que a política da Casa Branca entre em conflito com os seus esforços políticos.

“Seria ridículo descartar qualquer lugar onde as pessoas obtenham informações sobre o presidente”, disse Rob Flaherty, que dirigiu o Escritório de Estratégia Digital da Casa Branca e agora é vice-diretor da campanha de reeleição de Biden.

Flaherty disse que a equipe de Biden construiu relacionamentos com influenciadores do TikTok nas eleições de 2020 e que a plataforma se tornou mais influente desde então, “crescendo como um mecanismo de busca online e divulgando narrativas sobre o presidente”.

A campanha de Biden diz que o ambiente moderno e cada vez mais fragmentado da mídia exige que ela se encontre com os eleitores onde eles estão, e que o TikTok é um dos muitos lugares onde potenciais apoiadores veem seu conteúdo, além de plataformas como WhatsApp, Facebook, Instagram e YouTube.

Produziu seu próprio conteúdo no TikTok, mas também contou com a interação de usuários comuns com o presidente. Isso inclui uma postagem de uma família que comeu batatas fritas e outros ingredientes da rede de fast food Cook Out quando Biden visitou recentemente Raleigh, Carolina do Norte, bem como um vídeo de Coleman.

Os oponentes do TikTok dizem que ele é propriedade de uma empresa chinesa ByteDança Isso dá a Pequim uma influência perigosa sobre o que os americanos veem, bem como acesso aos dados dos usuários americanos. As leis de segurança nacional da China permitem ao Partido Comunista no poder ampla autoridade sobre as empresas privadas, embora os Estados Unidos não tenham fornecido provas públicas de que o governo chinês tenha adulterado a aplicação ou forçado a ByteDance a cumprir as suas ordens.

A lei assinada por Biden na quarta-feira forçaria a ByteDance a vender o aplicativo para uma empresa norte-americana dentro de um ano ou enfrentaria uma proibição nacional. ByteDance disse que a lei viola a Primeira Emenda e prometeu processar.

O ex-presidente Donald Trump, o presumível candidato republicano, agora se opõe publicamente ao banimento do TikTok depois de emitir uma ordem executiva enquanto estava no cargo tentando banir o aplicativo se a ByteDance não o vendesse.

A Casa Branca não tem uma conta oficial no TikTok e Biden proibiu o aplicativo na maioria dos dispositivos governamentais em dezembro de 2022. No entanto, a campanha de Biden também se juntou oficialmente ao TikTok na noite do Super Bowl deste ano, com o presidente evitando uma tradicional entrevista na televisão no o dia do jogo. Em vez disso, divulgue uma mensagem política através da plataforma.

Ex-secretário de imprensa da Casa Branca Jen Psaki Ele realizou um briefing virtual em 2022 para mais de duas dezenas de influenciadores no aplicativo para discutir a abordagem dos EUA em relação à Ucrânia, uma reunião que mais tarde foi parodiada no “Saturday Night Live”.

Houve dezenas de outros eventos semelhantes, incluindo uma cerimónia comovente na Casa Branca no Natal passado e a cerimónia de observação do Estado da União em Março. Durante as recentes declarações de Biden, Campanha de arrecadação de fundos de US$ 26 milhões No Radio City Music Hall, em Nova York, com os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton, houve um happy hour com influenciadores e uma after-party onde os participantes interagiram com Biden.

Secretário de Imprensa da Casa Branca Karen Jean-Pierre Ele disse que a legislação assinada por Biden “não é uma proibição. “Isto é sobre a nossa segurança nacional.” Ela acrescentou que a Casa Branca não está dizendo “não queremos que os americanos usem o TikTok”.

TikTok tem 170 milhões de usuários americanos e O estudo foi divulgado em novembro passado O Pew Research Center descobriu que cerca de um terço dos adultos norte-americanos com menos de 30 anos recebe regularmente notícias do TikTok, em comparação com 14% de todos os adultos.

Adultos com menos de 30 anos são mais propensos do que os adultos norte-americanos em geral a se oporem à proibição do uso do TikTok nos Estados Unidos, de acordo com um novo estudo. A pesquisa AP-NORC foi realizada em janeiro. Quase metade das pessoas entre 18 e 29 anos se opõe à ideia, em comparação com 35% dos adultos norte-americanos.

Cerca de 2 em cada 10 adultos nos EUA disseram que usam o TikTok pelo menos uma vez por dia, incluindo 44% dos jovens de 18 a 29 anos. Entre os jovens de 18 a 29 anos, 7% dizem que usam o TikTok “quase constantemente” e outros 28% o usam “várias vezes ao dia”.

Priorities USA, o principal comité de acção política democrata, está a gastar cerca de 1 milhão de dólares neste ciclo para ajudar a financiar mais de 100 influenciadores do TikTok que produzem conteúdo pró-Biden antes de Novembro, e vê estes esforços como uma extensão das iniciativas tradicionais de organização e comunicação.

Mesmo que o TikTok seja eventualmente banido, a maioria dos influenciadores estão em outras plataformas que poderiam continuar a levar seu conteúdo, especialmente YouTube e Instagram, disse Danielle Butterfield, diretora executiva da Priorities USA.

“Os usuários do TikTok estão online em geral e em muitos lugares diferentes”, disse Butterfield, que também foi vice-diretor de publicidade digital da campanha presidencial de Hillary Clinton em 2016.

Ao mesmo tempo, Biden viu a sua posição entre os jovens diminuir. Cerca de um terço dos adultos com menos de 30 anos aprovam a forma como ele conduz o seu trabalho como presidente, de acordo com um estudo A pesquisa AP-NORC foi realizada em março – uma queda acentuada em relação ao índice de aprovação de cerca de dois terços quando ele assumiu o cargo.

Greene estudou história em Yale, serviu como o primeiro presidente do corpo discente negro da escola e se formou em 2022. Ele participou de eventos anteriores na Casa Branca como influenciador, incluindo a celebração do décimo primeiro mês de junho e o evento da Ala Oeste para a lei de controle da inflação, cuidados de saúde universais e pacote de energia verde, onde se encontrou com Biden e a vice-presidente Kamala Harris.

No entanto, há cerca de um ano, Greene diz que começou a postar sobre o endosso de Biden a um projeto de lei abrangente sobre crimes de 1994, que os ativistas há muito dizem que contribuiu para o encarceramento em massa de minorias raciais. Ele também criticou o atual governo Biden pelo que chamou de “falta de uma política específica para os negros americanos”.

Desde então, embora Green continue a receber mais e-mails públicos da administração Biden, ele disse que não é mais convidado para mais eventos presenciais, enquanto alguns “criativos que entraram na fila, que são menos críticos” ainda continuam.

Flaherty, vice-gerente de campanha de Biden, disse que a campanha pagou influenciadores em casos específicos, como quando seu conteúdo é usado em anúncios, e que alguns criadores de conteúdo que trabalham com a campanha levantaram preocupações sobre a legislação que exige o desinvestimento. Mas ele não vê que isso tenha muito impacto no dia da eleição.

“Acho que os jovens eleitores não vão votar no TikTok”, disse Flaherty. “Eles votarão em questões que estão sendo discutidas no TikTok, mas também estão sendo discutidas em outros lugares.”

No entanto, Greene disse que os jovens eleitores estão frustrados com a administração Biden em outras áreas – especialmente a sua própria Lidando com a guerra entre Israel e o Hamas – Combinado com a legislação de desinvestimento do TikTok para criar problemas políticos para Biden.

“Não posso exagerar como isto exacerba o protesto e o descontentamento que as pessoas já sentem”, disse ele.

A redatora da Associated Press, Lynley Sanders, contribuiu para este relatório.