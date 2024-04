UMass Dartmouth renova contrato com Camos, Portugal

DARTMOUTH UMass Dartmouth e Portugal Empresa Camós No dia 24 de abril renovaram o seu acordo de cooperação, prorrogando por mais três anos a sua parceria para promover o ensino e o desenvolvimento da língua e da cultura portuguesas.

O protocolo foi assinado pelo Chanceler da UMass Dartmouth, Mark Fuller, e por Tiago Sousa, Cônsul de Portugal em New Bedford, em representação do Instituto Camões.

“Estamos entusiasmados com a parceria que está acontecendo”, disse o Chanceler Fuller ao O Journal momentos após assinar o documento. “Temos um património cultural relacionado com Portugal na região e pensamos que a UMass Dartmouth está realmente a criar uma forma de valorizar essa parceria do ponto de vista académico. Por isso, estamos entusiasmados com este projeto.

Ética Seis Ph.D. Os alunos auxiliarão no ensino de cursos de graduação e pós-graduação em língua portuguesa enquanto cursam o doutorado. A instituição comprometeu US$ 50.000 por ano para financiar três estudantes, enquanto a UMass Dartmouth financiará os outros três.

Espera-se que os bolseiros selecionados se envolvam em atividades e projetos de apoio relacionados com a língua e a cultura portuguesas, organizados pelo Centro de Estudos e Cultura Portuguesa e pelos Arquivos Luso-Americanos Ferreira-Mendes da UMass Dartmouth.

O Instituto Camões está empenhado em apoiar atividades académicas e culturais na UMass Dartmouth relacionadas com a cultura portuguesa e no desenvolvimento de um acervo bibliográfico destinado a responder às necessidades dos programas de mestrado e doutoramento em português da universidade.

“A relação entre a UMass Dartmouth e o Instituto Camões é fundamental para a nossa missão de colaboração académica, intercâmbio cultural, desenvolvimento económico e estabelecimento de relações diplomáticas com os países de língua portuguesa”, afirmou o Chanceler Fuller antes de assinar o documento.

Reitor da UMass Dartmouth e Vice-Reitor para Assuntos Acadêmicos Ramprasad Balasubramanian e Coordenador de Programas de Língua Portuguesa e Assuntos Acadêmicos nos EUA João Caixinha / Instituto Camões participaram da cerimônia de assinatura do protocolo no Balsam Hall. Centro. A eles juntaram-se vários docentes do departamento português e estudantes que faziam doutoramento em Estudos e Teoria Luso-Afro-Brasileiros na universidade.

Nas suas observações, o Cônsul Sousa disse ser uma honra renovar esta parceria que “trouxe muitos benefícios ao longo dos anos”.

“A UMass Dartmouth tem desempenhado um papel insubstituível no ensino do português”, disse ele. “Estamos orgulhosos de continuar nossa parceria.”

Os dois institutos colaboram desde 1981 e assinaram pela primeira vez um protocolo para colocação de estudantes de doutoramento em 2009.

“Por cerca de 15 anos, tivemos esse apoio absolutamente crítico”, disse a Dra. Anna M. disse Klobuka, diretor de programas de pós-graduação do Departamento de Português. “Os beneficiários dessas bolsas são alunos de pós-graduação, principalmente do programa de doutorado, às vezes do mestrado, que ministram aulas de ensino fundamental e intermediário na universidade”.

Disse que o protocolo não teve apenas um impacto positivo na região, mas também em outras partes do país e até no mundo.

“Porque eles têm muitas vantagens [students] Obtenha apoio para seus estudos em nível de pós-graduação e eles serão professores universitários e de ensino médio na região e fora dela”, afirmou. “Temos graduados muito bem formados ensinando em Harvard, no Reino Unido. Temos muitos aqui em escolas secundárias e secundárias. Portanto, este acordo traz benefícios incalculáveis ​​para a universidade, a comunidade e muito mais.

A Caixinha irá prorrogar este protocolo de renovação de 1º de setembro de 2024 a 31 de agosto de 2027.

“Este protocolo é muito importante do ponto de vista do Instituto Camões”, disse a O Jornal. “Apoia pessoas muito importantes da nossa comunidade educativa e já há professores portugueses a trabalhar nas escolas primárias e secundárias.”

Ele então repetiu as palavras do Dr. Klobuka.

“Temos cases de muito sucesso”, enfatizou. “Eles trabalham não só aqui em Massachusetts, mas na Califórnia e em Nova York. Também tem gente que saiu dessa área e foi trabalhar na Europa, em universidades da Inglaterra e da França. a universidade tem sido uma mais-valia e um resultado muito positivo. Camos é uma universidade muito cooperativa em termos de financiamento. Isto é notável porque na verdade tem muitas propriedades.