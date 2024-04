Ações da Alphabet sobem com queda de lucros e anúncio de dividendos

Os ganhos da Alphabet (GOOG, GOOGL), controladora do Google, subiram até 13% nas negociações após o expediente de quinta-feira, após um trimestre excelente que superou as estimativas de receita e lucro e empolgou os investidores ao anunciar um programa de dividendos de US$ 0,20 por ação.

O Conselho de Administração também aprovou uma recompra de ações no valor de até US$ 70 bilhões adicionais.

“Nossos resultados do primeiro trimestre refletem o forte desempenho de pesquisa, YouTube e nuvem”, disse o CEO Sundar Pichai em um comunicado. “Nossa liderança em pesquisa e infraestrutura de IA e nossa presença global de produtos nos posicionam bem para a próxima onda de IA. ” inovação.”

Aqui estão algumas das métricas mais importantes da Alphabet em comparação com o que Wall Street esperava no quarto trimestre fiscal da empresa, de acordo com dados da Bloomberg:

Receita, excluindo custos de aquisição de tráfego: US$ 67,59 bilhões contra US$ 66,07 bilhões esperados (US$ 58,07 bilhões no primeiro trimestre de 2023)

EPS ajustado: $ 1,89 vs. $ 1,53 esperado ($ 1,17 no 1T23)

Receita de nuvem: US$ 9,58 bilhões contra US$ 9,37 bilhões esperados (US$ 7,45 bilhões no primeiro trimestre de 2023)

Receita de publicidade: US$ 61,66 bilhões contra US$ 60,18 bilhões esperados (US$ 54,55 bilhões no primeiro trimestre de 2023)

No espaço da IA, o Google é amplamente visto como alguém que está tentando alcançar a Microsoft (MSFT), que foi uma das primeiras no mundo da tecnologia a capturar a excitação cultural em torno de seus chatbots de consumo alimentados por IA. A Microsoft investiu na OpenAI, a empresa por trás do popular aplicativo ChatGPT.

Mas os executivos sublinharam durante a teleconferência de resultados de quinta-feira que a empresa está bem posicionada para liderar a mudança para um mundo tecnológico centrado na IA e que está empenhada em investimentos que irão promover o desenvolvimento de novos modelos.

Pichai disse que a empresa tem caminhos claros para monetizar seus avanços em IA por meio de publicidade, nuvem e assinaturas.

O Google também está trabalhando para reivindicar participação adicional no mercado de nuvem, onde atualmente ocupa o terceiro lugar, atrás dos rivais Amazon (AMZN) e Microsoft. A receita da nuvem do gigante das buscas aumentou quase 30% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O relatório da Alphabet chegou um dia depois que o rival publicitário e colega da Big Tech Meta (META) deu uma perspectiva pessimista para o segundo trimestre, observando que as despesas para o ano estão crescendo e que levará algum tempo até que os investimentos em IA gerem receitas significativas.

Hamza Shaaban é repórter do Yahoo Finance que cobre mercados e economia.

