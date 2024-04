Colapso do acordo de partilha de poder entre o Partido Nacional Escocês e os Verdes Escoceses

Escrito por Mary McCall

Notícias da BBC Escócia

25 de abril de 2024, 07h36 GMT Atualizado há 39 minutos

Para reproduzir este conteúdo, ative o JavaScript ou tente um navegador diferente Explicação em vídeo, Verdes escoceses dizem que o fim da partilha de poder mostra o SNP 'cedendo às forças reacionárias'

O acordo de partilha de poder entre o SNP e os Verdes Escoceses foi cancelado.

Segue-se à decisão do governo de eliminar as principais metas climáticas e parar temporariamente de prescrever bloqueadores da puberdade a menores de 18 anos.

O Partido Nacional Escocês está agora pronto para formar um governo minoritário. Os conservadores disseram que realizariam um voto de censura ao primeiro-ministro Humza Yousaf.

Youssef também enfrenta apelos de partidos da oposição para a realização de eleições.

Formar um governo minoritário significa que o SNP terá de ganhar o apoio de alguns membros do movimento LGBT da oposição se quiser obter a aprovação do Parlamento Escocês para os seus planos.

O SNP detém 63 dos 129 assentos de Holyrood – o que significa que faltam dois para a maioria geral – enquanto os Verdes têm sete. Os conservadores escoceses têm 31 assentos e o Partido Trabalhista tem 22 assentos.

O primeiro-ministro Humzah Yousaf disse que notificou formalmente Slater e Harvey de que o Acordo Boathouse – que as duas partes assinaram após a eleição de Holyrood em 2021 – foi rescindido.

Slater e Harvey foram vistos anteriormente saindo de Boat House – a residência oficial do Primeiro Ministro em Edimburgo – antes de uma reunião de emergência do Gabinete.

Os Verdes disseram que o SNP “vendeu as gerações futuras”.

O acordo permitiu que Harvey e Slater recebessem cargos ministeriais juniores no governo escocês em troca do apoio do Partido Verde às políticas do governo. Ambos agora deixarão seus cargos.

Para reproduzir este conteúdo, ative o JavaScript ou tente um navegador diferente Explicação em vídeo, Colapso do acordo de partilha de poder entre o SNP e os Verdes

Youssef disse que lhes agradeceu pela sua contribuição para o governo escocês e deixou claro que o SNP pretende trabalhar com o Partido Verde “onde pudermos” e “no interesse nacional”.

Ele disse: “O Acordo Boat House visa proporcionar estabilidade ao governo escocês e permitiu que uma série de conquistas fossem alcançadas.”

“Mas serviu o seu propósito, já não garante um arranjo estável no Parlamento.

“Os acontecimentos dos últimos dias deixaram isso claro e, portanto, após uma análise cuidadosa, acredito que é do interesse do povo da Escócia seguir um acordo diferente.”

Harvey disse anteriormente que renunciaria ao cargo de colíder se o partido votasse pelo fim do acordo, mas disse na quinta-feira que sua posição estaria em debate por outro dia.

Falando aos repórteres no lobby do jardim do Parlamento, Harvey disse que a decisão do Primeiro Ministro foi uma “reviravolta completa em relação aos últimos dias”.

Questionado sobre se os Verdes escoceses cooperariam com o governo em questões como o orçamento, ele respondeu: “Acha que o actual governo permanecerá no cargo para o próximo orçamento?”

Para reproduzir este conteúdo, ative o JavaScript ou tente um navegador diferente Explicação em vídeo, Os co-líderes dos Verdes Escoceses, Lorna Slater e Patrick Harvey, viram Boat House partir.

Enquanto isso, Slater descreveu a rescisão do Acordo Boathouse como um “ato de covardia política por parte do SNP” e acusou o partido de “trair as gerações futuras”.

Ela também disse estar confiante de que os membros do Partido Verde teriam apoiado a permanência do partido no governo se a votação tivesse ocorrido.

Ela disse: “Nem eles nem os membros do SNP terão essa oportunidade. Em vez disso, as forças mais reacionárias e reacionárias dentro do partido do Primeiro Ministro forçaram-no a fazer o oposto do que ele próprio disse ser do interesse da Escócia.”

“Por outro lado, como co-líderes dos Verdes Escoceses, estávamos preparados para colocar a nossa carreira política em risco com os nossos membros, para defender as nossas conquistas no governo, apesar de suportarmos tudo o que os membros do SNP e outros nos atiraram.”

Acontece uma semana depois de a secretária de Energia do SNP, Mairi McAllan, ter anunciado que a meta da Escócia de reduzir as emissões de carbono em 75% até 2030, em comparação com os níveis de 1990, estava fora de alcance e seria descartada – irritando muitos membros da base verde.

Harvey disse que havia “descontentamento” no partido com a mudança e que os jovens trans podem “agora não receber o tratamento de que necessitam”.

O Primeiro Ministro disse no sábado que apreciou o acordo de partilha de poder com o Partido Verde, acrescentando: “Acho que conseguimos muito juntos no governo, quero continuar a conseguir muito”.

Quando questionado se poderia liderar em breve um governo minoritário, Youssef respondeu: “Não creio que seja esse o caso”.

Fonte da imagem, Twitter/Reuters Comente a foto, O Primeiro Ministro com os co-líderes do Partido Verde, Patrick Harvey e Lorna Slater

Falando durante as perguntas do primeiro-ministro na quinta-feira, os Verdes do MSPS sentaram-se calmamente com as cabeças baixas enquanto Youssef defendia o desempenho bipartidário do governo.

O líder do Partido Conservador Escocês, Douglas Ross, acusou o Primeiro Ministro de “entrar em pânico antes que o extremista Partido Verde pudesse se livrar dele” e disse que apresentaria um voto de desconfiança no Primeiro Ministro.

Ainda não se sabe se o Partido Verde apoiará Ross no voto de censura, que só ocorrerá na próxima semana, no mínimo.

Ross disse que Yousuf “abandonou a plataforma em que se apoiava”, acrescentando: “Ele afirma que agora é um novo começo, mas na realidade é o começo do fim. Hamza Yousuf não é um primeiro-ministro coxo?”

O líder trabalhista escocês, Anas Sarwar, disse que era hora de “acabar com este circo” e convocou eleições.

Ele disse: “Os desafios que o nosso país enfrenta nunca foram tão grandes, mas o governo da Escócia nunca foi tão pobre e a sua liderança nunca foi tão fraca”.

“O povo da Escócia pode ver que o SNP perdeu o rumo: fraco, dividido e incompetente. Colocou o partido às custas do país.”

Os Liberais Democratas Escoceses também disseram que querem eleições.

Harvey disse ao Parlamento que o SNP não podia mais contar com os votos dos Verdes no Parlamento e perguntou a Youssef quem ele achava que era mais feliz – o Sr. Ross, o rebelde do SNP Fergus Ewing ou Alex Salmond, o ex-líder do SNP e primeiro ministro que lidera… Agora a parte Alba.

Ele disse: “Com qual deles eles acham que podem contar para obter a maioria no Parlamento agora?”

A ex-candidata à liderança do SNP, Kate Forbes – uma crítica aberta da parceria SNP-Verdes – disse em Ser eleito como um grupo amplo. A tenda do representante da nação.

Ela acrescentou: “Em meio a todas as opiniões divergentes no Partido Nacional Escocês sobre esta decisão [the Bute House agreement] Da parte do Secretário de Estado, que deixou alguns encantados e outros frustrados, faríamos bem em lembrar os nossos objectivos fundamentais: servir o povo da Escócia, acabar com a desigualdade, erradicar a pobreza, governar bem e lutar pela prosperidade, como outros nações.

A deputada do SNP Joanna Cherry, outra crítica do acordo Boathouse, disse que encerrar o acordo era uma “grande oportunidade” para redefinir a agenda do SNP no governo.