Bulli Bai: Mulheres muçulmanas na Índia mais uma vez listadas no aplicativo em ‘leilão’ | Notícias de islamofobia

Nova Deli, India Em 1º de janeiro, Qorat Al-Ain Ribar, uma jornalista da Caxemira administrada pela Índia, acordou e se viu listada em um ‘leilão online’. Sua foto foi obtida sem sua permissão e carregada no aplicativo “For Sale”.

Você não está sozinho.

Retratos de mais de 100 mulheres muçulmanas, incluindo a proeminente atriz Shabana Azami, esposa de um juiz da Suprema Corte de Delhi, e vários jornalistas, ativistas e políticos foram leiloados sob o nome de ‘Polly Bay’ hoje.

Mesmo Fatima Nafis, 65, mãe do estudante desaparecido Najib Ahmed, e a ganhadora do Prêmio Nobel do Paquistão, Malala Yousafzai, não escaparam do aplicativo.

Depois do “Sully Deals” de julho passado, no qual quase 80 mulheres muçulmanas estavam “à venda”, Polly Bay foi a segunda tentativa desse tipo em menos de um ano.

“Tanto ‘poli’ quanto ‘soli’ são palavras depreciativas usadas para mulheres muçulmanas no vernáculo local. No entanto, desta vez, a língua punjabi foi usada na interface de ‘Polly Bay’ junto com o inglês”, disse o jornalista Muhammad Zubair, que trabalha para o site de verificação. Fatos da AltNews, para a Al Jazeera.

Vergalhão, que já havia participado do leilão Soleil Deals em julho do ano passado, disse à Al Jazeera que ficou chocada ao ver sua foto no aplicativo.

“Quando você viu minha foto, minha garganta ficou pesada, meus braços ficaram arrepiados e fiquei dormente. Foi horrível e humilhante”, disse ela.

No ano passado, escrevi sobre como fotos de mulheres muçulmanas foram leiloadas na Internet enquanto as mulheres se sentiam aborrecidas e humilhadas. Hoje, um ano depois de ver minha foto em outra direção # conto, junto com outras mulheres muçulmanas, me deixa tão enojado. https://t.co/AE0N1sInE2 – Qurrat Al-Ain Rahbar (ainulrhbr) 1 ° de janeiro de 2022

Embora não tenha havido venda real, o aplicativo online – que foi construído no site de desenvolvimento de software aberto da Microsoft, GitHub – tinha, de acordo com Rehbar, a intenção de “humilhar e humilhar mulheres muçulmanas barulhentas”.

O aplicativo foi excluído no sábado, com as vítimas dizendo que a interface da extensão do GitHub em “Bulli Bai” era muito semelhante à usada por “Sulli Deals”.

No sábado à noite, dezenas de outras mulheres muçulmanas começaram a postar seu choque e raiva nas redes sociais depois de ver suas fotos e detalhes no aplicativo.

Entre eles estava Ismat Ara, jornalista da capital, Nova Delhi.

No sábado, Ara apresentou uma queixa à Polícia de Delhi contra “pessoas não identificadas” por assediá-las e insultá-las nas redes sociais “usando fotos falsas em um contexto inaceitável e obsceno”.

Atuando em sua denúncia, um First Information Report (FIR) foi registrado pela Polícia Eletrônica de Delhi no domingo, citando várias seções do Código Penal Indiano relacionadas à promoção de hostilidade com base na religião, ameaça de integração nacional e assédio sexual de mulheres.

Atualização: o FIR foi registrado pela Polícia Cibernética (sudeste de Delhi) com base em minha reclamação com as seções IPC 153A (Promoção de hostilidade na religião etc.), 153B (Alegações prejudiciais à integração nacional), 354A e 509 para sexo Assédio. #BulliDeals pic.twitter.com/dJ1mspyiGI – Ismat Ara (@IsmatAraa) 2 de janeiro de 2022

Após outra reclamação de Sidrah, cuja foto também apareceu no aplicativo, um caso policial também foi registrado na capital financeira da Índia, Mumbai, contra vários usuários do Twitter e desenvolvedores do aplicativo “Bulli Bai”.

No entanto, Ara disse que não tem esperança com a investigação policial, suas preocupações derivam do fato de que a investigação sobre os “negócios de Sully” não viu nenhuma prisão, mesmo depois de seis meses.

Fatima Zahra Khan, uma advogada de Mumbai nomeada nos negócios de Sully and Polly Bay, também apresentou queixa à polícia de Mumbai no ano passado.

“Não recebemos nenhuma resposta do Twitter, GitHub e Go-Daddy (a empresa de hospedagem na web), embora a própria polícia de Mumbai tenha pedido que revelassem os dados. Ela disse à Al Jazeera que esses sites se recusam a compartilhar as informações a menos que um tribunal o pedido é emitido.

Policiais em Nova Delhi e Mumbai não responderam às perguntas da Al Jazeera sobre o último “leilão”.

Eu estava tentando reunir forças para escrever sobre algo #BulliDeals. Bem quando eu pensei que tinha deixado um choque #SulliDeals Atrás de mim, ele veio para nos assombrar (estou com mais de 112 mulheres muçulmanas) novamente com uma versão atualizada, como um presente de ano novo. 1/6 – Nabih Khan | Nabiya Khan (@ NabiyaKhan11) 2 de janeiro de 2022

“É triste ver como esses defensores do ódio têm permissão para atingir as mulheres muçulmanas sem medo. Esta não é a primeira vez que um leilão desse tipo ocorre”, disse Ara.

“As mulheres visadas são mulheres que falam e levantam questões muçulmanas nas redes sociais. É uma conspiração óbvia para encerrar essas mulheres muçulmanas, pois estamos desafiando a direita hindu online contra os crimes de ódio que estão cometendo”, acrescentou ela.

Durante a celebração do Eid al-Fitr pelos muçulmanos no ano passado, um canal do YouTube chamado “Cachorro Liberal” postou fotos de mulheres paquistanesas em um vídeo de sexo intitulado “Especial Eid”. Foi retirado pela empresa após indignação.

Semanas após o incidente, mulheres muçulmanas foram leiloadas no Twitter sob o título “Negócios Sully”.

A indignação coletiva das mulheres muçulmanas que vemos em sua linha do tempo hoje vem de um lugar de profunda angústia – de serem estranhas, diabólicas e nepotistas, tudo ao mesmo tempo. Experiências que vão desde falar constantemente sobre desdém até vender online. #BulliDeals – Fatima Khan (@khanthefatima) 1 ° de janeiro de 2022

Vários parlamentares indianos levantaram a questão com o governo, incluindo Priyanka Chaturvedi, que mora no estado de Maharashtra, onde fica Mumbai.

Depois de seu tweet pedindo que o ministro de TI da Índia tome “medidas severas” contra “misóginas e segmentação de castas”, a ministra disse que o GitHub baniu o usuário responsável por hospedar o site e que “as autoridades policiais estão coordenando ações futuras”.

“Reclamações policiais foram registradas durante o período ‘Sully Deals’. No entanto, nenhuma ação foi tomada. Esta é a razão pela qual essas pessoas se sentem tão encorajadas”, disse Chaturvedi à Al Jazeera.

Existem muitos nomes islâmicos, incluindo o meu, em odiosos #BulliDeals , Como #SulliDeals

Mesmo a mãe de Najib não deu à luz. É um reflexo do sistema judiciário falido da Índia, um arranjo instável de lei e ordem. Estamos nos tornando o país mais perigoso para as mulheres? – Sayema ​​(_sayema) 1 ° de janeiro de 2022

Rebar disse que era “particularmente preocupante” para as mulheres muçulmanas que “lutam contra o patriarcado e as restrições” por um lado e “enfrentam tal assédio” por outro.

Muitas vezes, as mulheres são solicitadas a remover suas fotos das redes sociais e se esconder. Depois dessas tentativas de assediar as mulheres muçulmanas, será difícil para muitas mulheres tomar uma posição. “

Rana Ayyub, colunista do Washington Post, de Mumbai, disse à Al Jazeera que as pessoas “elogiam o assédio contra as mulheres sem ser definido por lei”.

“Poly Bay está levando o crime de ódio na Índia a outro nível perigoso, onde as mulheres muçulmanas são virtualmente abusadas e libertadas para todos para a multidão fanática”, disse Polly.

“Esses leilões para mulheres de comunidades minoritárias mostram o declínio moral da Índia e seus valores constitucionais”.