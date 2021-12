Um embrião de dinossauro perfeitamente preservado dentro de seu ovo descoberto na China

O fóssil de 70 milhões de anos preserva o esqueleto embrionário de um dinossauro oviraptorídeo, que foi batizado de Baby Yingliang em homenagem ao Museu Chinês que abriga o fóssil. Os minúsculos ossos de dinossauros são pequenos, quebradiços e raramente preservados como fósseis, tornando esta uma descoberta muito feliz, disse Darla Zelenitsky, professora assistente no Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Calgary, no Canadá.

“É um grande espécime … Trabalho com ovos de dinossauro há 25 anos e não vi nada parecido ainda”, disse Zelenitsky, um dos autores da pesquisa publicada na iScience na terça-feira.

“Até agora, pouco se sabe sobre o que estava acontecendo dentro de um ovo de dinossauro pré-eclodido, já que existem poucos esqueletos embrionários, especialmente aqueles que estão completos e preservados em vida”, disse ela por e-mail.

O ovo tinha cerca de 17 cm (7 polegadas) de comprimento e o dinossauro foi estimado em cerca de 27 cm (11 polegadas) de comprimento da cabeça à cauda. Os pesquisadores acreditam que, quando adulto, se tivesse vivido, teria cerca de dois a três metros de altura.

Pesquisadores da China, Reino Unido e Canadá estudaram as posições de Baby Yingliang e de outros embriões oviraptorídeos encontrados anteriormente. Eles concluíram que os dinossauros se moviam e mudavam de posição antes de eclodir de maneira semelhante aos filhotes de pássaros.

Nas aves modernas, esses movimentos estão associados a um comportamento denominado flexão, que é controlado pelo sistema nervoso central e é fundamental para uma incubação bem-sucedida.

A maioria dos embriões de dinossauros não aviários conhecidos estão incompletos, com esqueletos desconexos “Os ossos se separaram nas articulações”, disse Wisom Ma, principal autor do estudo e pesquisador da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, em um comunicado.

“Ficamos surpresos ao ver este embrião lindamente preservado dentro de um ovo de dinossauro, deitado em uma posição de pássaro. Esta posição não tinha sido reconhecida em dinossauros não-aviários antes.”

Todos os pássaros evoluíram diretamente de um grupo de dinossauros de duas pernas conhecidos como terópodes, cujos membros incluem os tiranossauros perenes e o velociraptor menor.

O comportamento pré-incubação não é o único comportamento que os pássaros modernos herdaram de seus ancestrais dinossauros. Também se sabe que as mesmas espécies de dinossauros pousaram em seus ovos, disse Zelenitsky, de maneira semelhante aos pássaros.

O fóssil foi encontrado na província chinesa de Jiangxi e adquirido em 2000 por Liang Liu, diretor de uma empresa chinesa de pedras chamada Yingliang Group. Ele acabou armazenado e foi esquecido até cerca de 10 anos depois, quando a equipe do museu separou as caixas e descobriu o fóssil durante a construção do Museu de História Natural de Pedra de Yingliang. O museu é mantido pela empresa.