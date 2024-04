Hubble comemora seu 34º aniversário com uma vista deslumbrante da Nebulosa Little Dumbbell

Uma bolha dipolo brilhante de uma estrela moribunda se expande para o espaço

Durante mais de três décadas, o Telescópio Espacial Hubble da NASA e da ESA revolucionou a astronomia moderna, não só para os astrónomos, mas também ao levar o público numa fascinante viagem de exploração e descoberta. Todos os anos, o Hubble dedica uma pequena parte do seu precioso tempo de observação para capturar uma imagem especial de aniversário, exibindo objetos particularmente bonitos e significativos. O 34º aniversário do lançamento do Hubble é comemorado com uma foto da Nebulosa do Pequeno Haltere. Crédito da imagem: NASA, ESA, STScI, A. Pagan (STScI), N. Bartmann (ESA/Hubble)

Hubble comemora 34º aniversário com uma olhada na Nebulosa do Pequeno Haltere

Para comemorar o 34º aniversário do lançamento da NASA e do lendário Telescópio Espacial Hubble da Agência Espacial Europeia em 24 de abril, os astrônomos capturaram um instantâneo da Pequena Nebulosa do Haltere (também conhecida como Messier 76, M76 ou NGC 650/651) localizada a 3.400 pontos de luz. ausente. Anos na constelação ártica da Gália. A nebulosa fotônica é o alvo favorito dos astrônomos amadores.

Classificada como uma nebulosa planetária, M76 é uma concha em expansão de gás brilhante ejetada de uma estrela gigante vermelha moribunda. A estrela eventualmente entra em colapso para se tornar muito densa e quente anã branca. As nebulosas planetárias não têm nada a ver com planetas, mas têm esse nome porque os astrônomos do século XVIII, usando telescópios de baixa potência, pensavam que esse tipo de objeto se parecia com um planeta.

O M76 consiste em um anel, visto da borda como a estrutura central da banda, e dois lóbulos em cada abertura do anel. Antes de a estrela queimar, ela expele um anel de gás e poeira. O anel foi provavelmente esculpido pelos efeitos de uma estrela que anteriormente tinha uma estrela binária acompanhante. Este material em queda criou um disco espesso de poeira e gás ao longo do plano da órbita da companheira. A hipotética estrela companheira não foi vista na imagem do Hubble, então é possível que a estrela central tenha sido posteriormente engolida. O disco seria uma evidência forense de canibalismo astral.

A estrela primária entra em colapso para formar uma anã branca. É um dos remanescentes estelares mais quentes conhecidos, com temperaturas que chegam a 120.000 graus Celsius. Celsius24 vezes a temperatura da superfície do nosso sol. A anã branca pode ser vista como um pequeno ponto no centro da nebulosa. A estrela visível na projeção abaixo dela não faz parte da nebulosa.

Dois lóbulos de gás quente escapam da parte superior e inferior do cinturão, confinados ao disco, ao longo do eixo de rotação da estrela perpendicular ao disco. Eles são impulsionados por um fluxo de material semelhante a um tornado vindo da estrela moribunda, atravessando o espaço a três milhões de quilômetros por hora. Isso é rápido o suficiente para viajar da Terra à Lua em pouco mais de sete minutos! Esses abundantes “ventos estelares” fluem para um gás mais frio e de movimento mais lento, que foi expelido no início da vida da estrela, quando ela era uma gigante vermelha. A intensa radiação ultravioleta da estrela extremamente quente faz com que os gases brilhem. O vermelho vem do nitrogênio, o azul vem do oxigênio.

Considerando que o nosso sistema solar tem 4,6 mil milhões de anos, toda a nebulosa é um flash na panela com cronometragem cósmica. Desaparecerá em cerca de 15.000 anos.

Hubble bate recordes de produção científica

Desde o seu lançamento em 1990, o Hubble fez 1,6 milhões de observações de mais de 53 mil objetos astronômicos. Até agora, Arquivo Mikulski de telescópios espaciais O Space Telescope Science Institute em Baltimore, Maryland, contém 184 terabytes de dados processados, prontos para uso científico por astrônomos de todo o mundo, para uso em pesquisas e análises. O Espelho Europeu de Dados Públicos está hospedado no Centro Europeu de Astronomia Espacial (ESAC) da Agência Espacial Europeia, em Arquivo Científico do Telescópio Espacial Europeu Hubble (eHST)..

Desde 1990, 44.000 artigos científicos foram publicados a partir de observações do Hubble. Isto inclui um recorde de 1.056 artigos publicados em 2023, dos quais 409 foram liderados por autores de estados membros da ESA. A demanda pelo uso do Hubble é tão alta que atualmente é superada por um fator de seis.

Ao longo do último ano de operações científicas, novas descobertas feitas com o Hubble incluem a descoberta de água na menor atmosfera Exoplaneta Até agora, detectámos uma estranha explosão cósmica muito além de qualquer galáxia hospedeira, rastreando raios nos anéis de Saturno e encontrando o local inesperado da mais distante e poderosa explosão de rádio rápida vista até agora. Os estudos do Hubble sobre o asteroide Demorphos, que foi alvo de uma colisão deliberada de uma espaçonave da NASA em setembro de 2022 para alterar sua trajetória, continuaram, com a descoberta de rochas liberadas pelo impacto.



Este vídeo leva o espectador numa viagem até à imagem do 34º aniversário do lançamento do lendário Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA: a Pequena Nebulosa do Haltere (também conhecida como Messier 76, M76 ou NGC 650/651). O objeto está localizado a 3.400 anos-luz de distância, na constelação polar norte de Perseu. A nebulosa fotônica é o alvo favorito dos astrônomos amadores. Fonte: NASA, ESA, STScI, A. Pagan (STScI), Agradecimentos: D. Crowson, A. Fujii, Digital Sky Survey

O Hubble também continua a fornecer imagens impressionantes de alvos celestes, incluindo galáxias espirais, aglomerados globulares e nebulosas de formação de estrelas. A estrela recém-formada foi a fonte de A Show de luzes cósmicas. As imagens do Hubble também foram combinadas com observações infravermelhas do Telescópio Espacial James Webb da NASA/ESA/CSA para criar uma das imagens mais abrangentes do Universo de sempre, uma imagem do aglomerado de galáxias MACS 0416.

A maioria das descobertas do Hubble não eram esperadas antes do lançamento, como buracos negros supermassivos, atmosferas exoplanetárias, lentes gravitacionais de matéria escura, presença de energia escura e a frequente formação de planetas interestelares. O Hubble continuará a pesquisar nessas áreas, bem como aproveitará seu poder ultravioleta único para estudar coisas como fenômenos do sistema solar, explosões de supernovas, a composição de atmosferas exoplanetárias e emissões dinâmicas de galáxias. As investigações do Hubble continuam a beneficiar de uma longa base de observações de objetos do sistema solar, fenómenos estelares variáveis ​​e outras astrofísicas exóticas do universo.

As características de desempenho do Telescópio Espacial James Webb são projetadas para complementar exclusivamente, e não substituir, o Telescópio Hubble. A futura pesquisa do Hubble também se beneficiará da oportunidade de sinergia com o Webb, que observa o universo em luz infravermelha. Combinada, a cobertura de comprimento de onda complementar dos dois telescópios espaciais expande pesquisas inovadoras em áreas como discos protoestelares, formação de exoplanetas, supernovas incomuns, núcleos galácticos e a química do universo distante.

O Telescópio Espacial Hubble está em operação há mais de três décadas e continua a fazer descobertas inovadoras que moldam a nossa compreensão fundamental do universo.

O Hubble é um projeto de cooperação internacional entre a NASA e a Agência Espacial Europeia (ESA).Agência Espacial Europeia). O Goddard Space Flight Center da NASA em Greenbelt, Maryland, gerencia o telescópio e as operações da missão. A Lockheed Martin Space, com sede em Denver, Colorado, também apoia operações missionárias em Goddard. O Space Telescope Science Institute em Baltimore, Maryland, operado pela Associação de Universidades para Pesquisa em Astronomia, conduz operações científicas do Hubble para a NASA.