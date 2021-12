Um embrião bem preservado foi encontrado dentro de um ovo de dinossauro fossilizado

Um raro olhar dentro de um ovo de dinossauro fossilizado encontrado no sul da China revelou um embrião primorosamente preservado – e as evidências sugerem que algumas dessas criaturas pré-históricas tinham mais em comum com os pássaros modernos do que se pensava anteriormente.

Os cientistas disseram que o embrião dentro do ovo, que foi posto de 72 milhões a 66 milhões de anos atrás durante o período cretáceo final, era o de um animal com duas pernas e penas conhecido como oviraptorídeo. eles disseram em papel de descoberta Publicado terça-feira na iScience, a posição do corpo torto do feto – com as costas na ponta afiada de um ovo de 7 polegadas e a cabeça entre as pernas – é semelhante à de embriões de ave.

“Esta posição não foi identificada anteriormente em nenhum embrião de dinossauro”, disse Fion Weissum Ma, paleontólogo vertebrado da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e um dos autores do artigo. A posição, disse ela, indica que o feto assumiu uma posição dobrada antes de eclodir – um comportamento que se pensava ser exclusivo dos pássaros. Ela descreveu o espécime recém-descrito como “um dos embriões de dinossauro mais bem preservados de todos os tempos”. Nos pássaros, a dobra deixa o embrião com a asa direita acima da cabeça e o bico apontando para um espaço aéreo na extremidade afiada do ovo. Essa orientação ajuda a guiar a cabeça dos filhotes enquanto eles usam o bico para quebrar a casca do ovo e emergir. O embrião oviraptorídeo é encontrado no sul da China.

“Não atingir essa posição aumentará a chance de morte, pois o pássaro terá menos probabilidade de sair do ovo com sucesso”, disse Ma. O exame de um ovário ovariano revelou o que parecia ser um espaço de ar entre a espinha do embrião e a extremidade romba do óvulo, de acordo com os pesquisadores. O espécime estava entre vários fósseis descobertos há cerca de duas décadas na cidade chinesa de Ganzhou, mas não foi reconhecido como ovos de dinossauro fossilizados até 2015, quando um especialista o avaliou. Um exame atento de um dos ovos, que foi fossilizado após a fratura, mostrou que ele trazia um embrião de oviraptorídeo preservado. Os paleontólogos costumam usar a tomografia para examinar fósseis internos. Mas a Sra. Ma disse que quando os pesquisadores escanearam o feto fossilizado, “os resultados não foram ótimos”. Assim, os cientistas examinaram cuidadosamente a amostra e criaram uma reconstrução realista do embrião dentro do óvulo. Compartilhe seus pensamentos Como essa descoberta muda sua compreensão dos dinossauros? Junte-se à conversa abaixo. Dezenas de ovos de dinossauros fossilizados foram descobertos no último século e meio. Mas os ovos com embriões são raros porque os ossos dos dinossauros embrionários são tão frágeis que muitas vezes são destruídos antes que o processo de fossilização esteja completo. Um embrião como o detalhado no jornal, com todos os ossos no lugar, é raro. Embriões e ossos de dinossauros são geralmente encontrados soltos ou não mais presos, dificultando a reconstrução de sua anatomia e comportamento antes da eclosão. Oviraptorídeos, um grupo de dinossauros cujo nome significa “ladrão de ovos”, não tinham dentes, mas tinham bicos curvos perfeitos para comer ovos e possivelmente crustáceos. Os animais – alguns do tamanho de perus, outros de até 7 metros de comprimento – eram abundantes na Ásia e na América do Norte há cerca de 125 milhões a 70 milhões de anos. Animais pertencem ao grupo Dinossauros de duas pernas e três dedos chamados terópodes. Todos os pássaros modernos podem traçar sua ancestralidade até os terópodes, de acordo com os paleontólogos, com características como plumagem, andar sobre duas pernas e postura de ovos comuns aos dois grupos. Jasmina Wiemann, uma paleontóloga da Caltech que não esteve envolvida no estudo, chamou a nova descoberta de uma “observação muito fascinante” porque os ovos dos oviraptorídeos diferem muito na forma dos de qualquer ave. Zhongdong Pei, biólogo da Universidade de Indiana, na Pensilvânia, e co-autor de um estudo que descreve um oviraptorídeo descoberto na China colocado sobre um lote de seus ovos, disse. O estudo foi publicado em março em Science Bulletin. “A conclusão sobre o comportamento de ‘dobrar’ é discutível porque se baseia principalmente em uma única amostra”, disse o Dr. B, que não estava envolvido na nova pesquisa. A Sra. Ma ainda espera encontrar amostras semelhantes. “É possível encontrar mais embriões de dinossauro como este”, disse ela. É só questão de tempo e sorte. Com mais fósseis, podemos estudar a evolução e o comportamento dos bebês dinossauros em mais detalhes e com evidências mais fortes. “ Leia mais notícias científicas, escolhidas a dedo pelos Editores do WSJ

