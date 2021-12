Embrião de dinossauro perfeitamente preservado encontrado há 66 milhões de anos | Notícias da vida selvagem

O embrião primorosamente preservado descoberto na China estava se preparando para sair do ovo como uma galinha.

Os cientistas anunciaram a descoberta de um embrião de dinossauro maravilhosamente preservado de pelo menos 66 milhões de anos atrás, que estava se preparando para eclodir de seu ovo como uma galinha.

O fóssil foi descoberto na cidade de Ganzhou, no sul da China, e pertencia a um terópode desdentado, ou oviraptorossauro, que os pesquisadores chamaram de “Baby Yingliang”.

“É um dos melhores embriões de dinossauro já encontrados na história”, disse à AFP o pesquisador da Universidade de Birmingham, Fion Weissum Ma, coautor de um artigo na revista iScience.

Ma e seus colegas descobriram que a cabeça do bebê Yingliang fica sob o corpo, os pés dos dois lados e as costas dobradas – uma postura nunca vista nos dinossauros, mas semelhante aos pássaros modernos.

Nos pássaros, o sistema nervoso central controla o comportamento e é chamado de ‘flexão’. Os pintinhos estão se preparando para chocar e colocar a cabeça sob a asa direita para estabilizar a cabeça enquanto quebra a casca com o bico.

Os embriões que não se dobram têm maior probabilidade de morrer após uma incubação malsucedida.

“Isso sugere que tal comportamento em pássaros modernos surgiu primeiro entre seus ancestrais dinossauros”, disse Ma.

Uma alternativa à flexão pode ser semelhante ao que vemos nos crocodilos modernos, que, em vez disso, assumem a posição sentada com a cabeça dobrada sobre o peito até a eclosão.

Os oviraptorossauros eram dinossauros com penas que viveram no que hoje é a Ásia e a América do Norte durante o final do período Cretáceo. [Handout/University of Birmingham/Lida Xing/AFP]

Esquecido no armazenamento

Oviraptorosaurs, que significa “lagartos ladrões de ovos”, eram dinossauros com penas que viveram no que hoje é a Ásia e a América do Norte durante o final do período Cretáceo.

Eles tinham formas de bico e dietas variáveis ​​e variavam em tamanho, desde perus modernos na extremidade inferior até os gigantescos oito metros (26 pés) de comprimento.

O bebê Yingliang tem aproximadamente 27 cm (10,6 pol.) De comprimento da cabeça à cauda e está alojado dentro de um ovo de 17 cm (6,6 pol.) No Museu de História Natural de Pedra de Yingliang.

Os pesquisadores acreditam que a criatura tem entre 72 e 66 milhões de anos e pode ter sido preservada por um deslizamento repentino que enterrou o ovo e o protegeu de necrófagos por eras.

Teria medido de dois a três metros (6,5–9,8 pés) de comprimento se vivesse até a idade adulta e provavelmente se alimentasse de plantas.

O espécime era um dos muitos fósseis de ovo que haviam sido esquecidos no armazenamento por décadas.

A equipe de pesquisa suspeitou que pudesse conter dinossauros não nascidos e raspou parte das cascas de ovo do bebê Yingliang para revelar o feto escondido dentro.

“Este embrião de dinossauro dentro de seu ovo está entre os mais bonitos que já vi”, disse o professor Steve Brusatte, da Universidade de Edimburgo, que fazia parte da equipe de pesquisa, em um comunicado.

“Este minúsculo dinossauro pré-natal parecia um passarinho enrolado em seu ovo, o que é mais uma evidência de que muitas das características distintivas dos pássaros de hoje evoluíram pela primeira vez em seus ancestrais dinossauros.”

A equipe espera estudar o bebê Yingliang em mais detalhes usando técnicas avançadas de escaneamento para ver uma imagem completa do esqueleto, incluindo os ossos do crânio, porque parte do corpo ainda está coberta por rochas.