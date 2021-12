Última hora da Best Buy Flash Sale: economize em fones de ouvido, laptops, TVs 4K e muito mais

melhor compra



Esta história faz parte de Guia de presentes de feriado de 2021, a nossa lista de ideias, por tema, por destinatário e preço, para o ajudar a descobrir o presente perfeito.

Estamos naquele período misterioso entre a Black Friday e o Natal, onde negócios se materializam do éter e desaparecem com a mesma rapidez. A Best Buy está adotando essa abordagem com uma venda surpresa que começou na sexta-feira. A venda rápida termina hoje à noite, mas vale a pena conferir enquanto ainda há tempo. A promoção Best Buy traz uma infinidade de ótimas novas ofertas, incluindo mais de 50% de desconto Fones de ouvido com cancelamento de ruído.

Existem muitas ofertas para deixá-lo animado com esta venda, incluindo uma grande seleção de descontos para TV; de 40% disso $ 120 de desconto . Alguns de nossos favoritos incluem os preços mais baixos até agora em tecnologia de próxima geração – como um novo , que grava vídeos incríveis de 5,3 K, 128 GB desbloqueados , para que você possa recebê-lo sem se preocupar em navegar em uma rede emaranhada de planos de serviço e taxas mensais.

melhor compra Os verdadeiros fones de ouvido sem fio vêm em uma variedade de formas, tamanhos, cores e faixas de preço. Alguns deles são bastante caros, mas são realmente razoáveis ​​e oferecem alguns recursos excelentes. Eles são perfeitos para crianças que querem fones de ouvido melhores nos quais você ainda não pode confiar totalmente com os AirPods.

A Black Friday teve vários negócios excelentes para a TV e, se você perdeu, aqui está outra chance de conseguir uma TV excelente sem pagar muito. Alimentando a plataforma webOS, esta TV inteligente LG tem um painel de LED 4K e funciona com Alexa, Google Assistant e até mesmo AirPlay e HomeKit da Apple.

navegador google Esteja você procurando atualizar seu roteador ou acabar com os pontos mortos em casa, um sistema mesh é o caminho a percorrer. Este pacote de dois pacotes vem com um roteador e um módulo de ponto de acesso. É adequado para cobrir até 3800 pés quadrados com internet rápida e confiável.

Há muito mais também, e aqui estão algumas de nossas outras escolhas principais desta venda:

Tenha certeza de Agora que esses preços estão definidos para expirar São 12h59 ET (21h59 PT).