A Microsoft reconhece ‘passos errados’ em suas negociações com a Lionhead Studios • Eurogamer.net

A Microsoft reconheceu que o fechamento da Lionhead Studios foi uma de suas “maiores falhas”.

Conforme mencionei IGN, na Parte Seis de Power On: The Story of Xbox – um documentário em seis partes detalhando os altos e baixos da Microsoft em sua marca Xbox – os personagens principais falam sobre a aquisição e fechamento de um dos maiores estúdios do Reino Unido em um esforço para “não repetir “Os mesmos erros.

A Lionhead foi fundada em 1997 por Peter Molyneux, Mark Webley, Tim Rance e Steve Jackson, mas foi concebida antes, enquanto Molyneux estava na Bullfrog, a principal fabricante de jogos para PC de Populous, Syndicate e Dungeon Keeper.

Como Wes mencionou Enquanto o estúdio está fechadoMolyneux vendeu o Bullfrog para a EA e ganhou milhões com o negócio. Agora trabalhando sob os pés de um proprietário americano, Molyneux anseia por liberdade criativa mais uma vez. A ideia de Lionhead era que ele se concentraria em fazer jogos de alta qualidade, como Bullfrog tinha feito, mas evitaria cair na armadilha do crescimento que era muito grande. Ele foi comprado pelo Xbox em 2006 e fechado apenas dez anos depois.

“Um dos maiores erros que aprendemos no passado foi o Lionhead”, disse Shannon Loftis, que era o gerente geral de publicação de jogos globais quando o Lionhead foi fechado.

“Adquirimos a Lionhead em 2006 e a fechamos em 2016”, acrescentou Sarah Bond, chefe de criação de jogos e experiência do ecossistema do Xbox. “Depois de dois anos, estamos de volta a essa experiência. O que aprendemos e como não repetimos nossos mesmos erros?”

“Você consegue um estúdio onde eles são ótimos agora, e seu trabalho é ajudá-los a acelerar o modo como fazem o que fazem, não acelerar o que você faz”, disse Phil Spencer, chefe do Xbox.

“Espero que Lionhead ainda seja um estúdio viável”, acrescentou Loftis.

No entanto, a história ainda é tão vívida quanto no ano passado Microsoft anuncia uma reinicialização do Fable para Xbox Series X e PC. Descrito como um “novo começo” para a franquia de fantasia, está sendo desenvolvido pelo estúdio Forza Horizon Playground Games.