Tudo em um dia: Zuckerberg perde US $ 29 bilhões, Bezos deve embolsar US $ 20 bilhões

3 Fev (Reuters) – Mark Zuckerberg perdeu 29 bilhões de dólares em patrimônio líquido nesta quinta-feira, Metaplataformas Inc. (FB.O) As ações marcaram uma queda recorde em um dia, enquanto o bilionário Jeff Bezos deveria adicionar US$ 20 bilhões à sua avaliação pessoal após os lucros da Amazon.

As ações da Meta caíram 26%, Apagando mais de US$ 200 bilhões no maior de todos os dias eliminação do valor de mercado para uma empresa americana. Isso reduziu o patrimônio líquido do fundador e CEO Zuckerberg para US$ 85 bilhões, segundo a Forbes.

Zuckerberg possui cerca de 12,8% do gigante da tecnologia anteriormente conhecido como Facebook.

Bezos, fundador e presidente da varejista de comércio eletrônico Amazon, possui cerca de 9,9% da empresa, segundo dados da Refinitiv. Ele também é o terceiro homem mais rico do mundo, segundo a Forbes.

da Amazônia lucro do trimestre de férias subiu, graças aos seus investimentos na empresa de veículos elétricos Rivian; e a empresa disse que aumentaria os preços anuais das assinaturas Prime nos Estados Unidos, elevando suas ações em 15% em negociações estendidas e preparando-a para seu maior ganho percentual desde outubro de 2009 na sexta-feira.

O patrimônio líquido de Bezos aumentou 57%, para US$ 177 bilhões em 2021, em relação ao ano anterior, segundo a Forbes, em grande parte devido ao boom da Amazon durante a pandemia, quando as pessoas eram altamente dependentes de compras online.

O declínio de riqueza de um dia de Zuckerberg está entre os maiores de todos os tempos e vem depois da Tesla Inc. (TSLA.O) prejuízo de US$ 35 bilhões em um único dia do chefe Elon Musk em novembro. Musk, a pessoa mais rica do mundo, perguntou aos usuários do Twitter se ele deveria vender 10% de sua participação na montadora de carros elétricos. As ações da Tesla ainda precisam se recuperar da venda resultante.

Após a liquidação de US$ 29 bilhões, Zuckerberg está no décimo segundo lugar na lista de bilionários em tempo real da Forbes, abaixo dos magnatas dos negócios indianos Mukesh Ambani e Gautam Adani.

Com certeza, a negociação de ações de tecnologia continua volátil, pois os investidores lutam para avaliar o impacto da alta inflação e um aumento esperado nas taxas de juros. As ações da Meta podem muito bem se recuperar mais cedo ou mais tarde, com o impacto na riqueza de Zuckerberg ficando no papel.

Zuckerberg vendeu US$ 4,47 bilhões em ações da Meta no ano passado, antes da derrota tecnológica de 2021. As vendas de ações foram realizadas como parte de um plano de negociação 10b5-1 pré-estabelecido, que os executivos usam para aliviar as preocupações sobre o uso de informações privilegiadas.

