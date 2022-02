Atualizações e análises ao vivo do relatório de empregos de janeiro: ganho ou perda fracos esperados

Tom Brenner para The New York Times

Jerome H. Powell, presidente do Fed, no Capitólio no mês passado. Crédito… Tom Brenner para The New York Times

Jerome H. Powell, presidente do Federal Reserve, comparou a definição da política monetária a tropeçar em uma sala escura: Você tateia o caminho até a porta com cuidado para evitar cometer um erro doloroso.

A analogia provavelmente soará especialmente verdadeira após o relatório de trabalho confuso da Omicron para janeiro, já que o vírus obscurece o ritmo de progresso no mercado de trabalho e deixa os formuladores de políticas no escuro. Mas o Fed pode não ter o luxo de rastejar lentamente pela miséria desta vez.

Senhor. Powell e seus colegas são aconselhados a aumentar as taxas de juros pela primeira vez desde 2018 em março, uma medida destinada a esfriar a economia, já que a inflação está em seu ritmo mais rápido em quase 40 anos. Provavelmente estará na posição de piorar esse movimento – e sinalizar o que vem a seguir, já que os mercados estão apontando para até cinco aumentos nas taxas de 2022 – em um momento em que os dados mais recentes do mercado de trabalho parecem medíocres, na melhor das hipóteses, desconfortáveis.

O Fed analisará alguns meses de dados do mercado de trabalho deprimidos por vírus, enquanto as autoridades tentam avaliar a força real da recuperação econômica: a variante Omicron já está em retirada nos Estados Unidos e há poucas razões para esperar uma pausa prolongada no mercado de trabalho. Contratação após um ano de progresso vertiginoso no mercado de trabalho.

Mas o surto do vírus e suas repercussões econômicas sublinham um desafio que é provável para o Fed ao longo de 2022, à medida que reduz seu apoio. É difícil saber o que acontecerá a seguir em um ambiente de negócios atingido pelo coronavírus.

“Seremos humildes e ágeis”, disse o Sr. Powell prometeu o caminho da política do banco central, falando em uma entrevista coletiva mês passado.

O Fed normalmente navega observando os dados do mercado de trabalho – especialmente a taxa de desemprego, ultimamente – e os dados de inflação.

Mas pode levar alguns meses para que o quadro de empregos fique claro e, enquanto isso, a inflação está esquentando. Preços de veículos usados, que tem sido um grande impulsionador dos aumentos gerais de preços, pode estar prestes a se estabilizar, mas ainda precisa esfriar notavelmente. Os preços da gasolina são voltou para cima, os alimentos estão custando mais e os aluguéis têm aumentado vertiginosamente.

Isso provavelmente fará com que o Fed, que normalmente retira sua ajuda em momentos de forte progresso do mercado de trabalho, se mova quando o mercado de trabalho estiver em queda.

“É a névoa da Omicron”, disse Diane Swonk, economista-chefe da firma de contabilidade Grant Thornton. “Não vai nos dar visibilidade.”

As autoridades do Fed estão tentando garantir que não fiquem para trás da curva da inflação alta, permitindo que ela fique tão presa às expectativas dos consumidores e das empresas que se torne uma característica permanente do cenário econômico.

Como o Fed atinge o equilíbrio – e o quanto desacelera a economia com seus aumentos de taxas neste ano – também pode ter implicações políticas importantes. Os eleitores já estão desanimados com as perspectivas da economia, e o presidente Biden está sofrendo nas pesquisas.