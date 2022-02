Meta decepcionante, ganhos do PayPal causam pânico no mercado de ações

A empresa-mãe do Facebook perdeu mais de US$ 230 bilhões em valor de mercado na quinta-feira, uma perda de um dia que seria a maior de todos os tempos para uma empresa americana. aumento de pressão O mercado de ações tem sido apoiado por ações de tecnologia.

Os contratempos refletem o aumento do escrutínio das empresas, já que os principais índices de ações dos EUA permanecem perto de recordes e o Federal Reserve se prepara para aumentar as taxas de juros Pela primeira vez desde 2018. Taxas mais altas tendem a reduzir os múltiplos que os investidores estão dispostos a pagar por uma parcela dos lucros da empresa, uma tendência que significa dor para as ações já negociadas em altas avaliações.

Isso aumentou a pressão sobre as empresas para mostrar que seus resultados financeiros justificam seus preços. Nos últimos dias, muitos deles falharam, provocando temores entre os investidores de que mais quedas nos principais índices podem esperar.

“O nível de tolerância caiu”, disse Daniel Ginter, CEO e Diretor de Investimentos da RNC Genter Capital Management. “Quando os conselhos de administração vierem a seus acionistas para confessar seus pecados, eles não serão perdoados. A paz esteja com você, Mary.”

Alguns estrategistas dizem que a recente queda nas ações especulativas de tecnologia deve servir para lembrar os investidores de que uma forte recuperação do mercado depende de avanços de uma variedade de ações. Eles alertam para esperar mais oscilações nas grandes ações no futuro a qualquer sinal de desaceleração do crescimento.

“O mercado não pode ser impulsionado apenas por um pequeno número de grandes empresas ou empresas de tecnologia”, disse Yung-Yu Ma, analista sênior de investimentos da BMO Wealth Management. “Tem que haver mais reconhecimento de que não será a tecnologia que está nos tirando dessa crise.”

A temporada de lucros se estendeu nos últimos dias, com os investidores preocupados com os planos do Federal Reserve de aumentar as taxas de juros. Eles venderam ações em todos os setores, ajudando a enviar O S&P 500 caiu 5,3% em janeiroque é seu pior desempenho mensal desde a recessão de março de 2020.

O mercado se estabilizou brevemente esta semana – com os três principais índices de ações em alta por quatro sessões consecutivas – antes de cair novamente na quinta-feira. O S&P 500 caiu 2%, enquanto o pesado Nasdaq Composite caiu 3,1%.

Todos os olhos estão agora voltados para

Amazon.com companhia ,

Que informa após o sino de encerramento. empresa de e-commerce Avisei no final de 2021 sobre um final de ano difícil, pois enfrentava problemas globais na cadeia de suprimentos.

As ações da Amazon caíram mais de 7% antes do lançamento do relatório, enquanto as ações especulativas de tecnologia caíram

Explodir, explodir companhia

E

Pinterest companhia

Também caiu. O estoque do Snap caiu 24%, enquanto o Pinterest caiu 10%.

Os movimentos gigantes das ações mostram a seriedade com que os investidores estão pedindo às empresas que cumpram suas promessas de crescimento após o aumento acentuado e rápido dos preços das ações.

Meta, PayPal e Spotify entraram em 2022 com críticas ricas. Enquanto o S&P 500 encerrou as negociações de dezembro em 21,5 vezes seus ganhos esperados nos próximos 12 meses, o Meta foi negociado em 23,6 vezes, o PayPal em 36 vezes e o Spotify em 543,9 vezes, de acordo com o FactSet. Spotify não é um componente no índice.

Na quarta-feira, os múltiplos do Meta caíram para 22,6 vezes os ganhos futuros, enquanto o PayPal foi negociado a 27,2 vezes e o Spotify a 287,6 vezes.

“Essas ações estão precificadas além da perfeição”, disse Ginter. “As pessoas dizem, OK, adivinhem, a perfeição não está aqui.”

empresa-mãe do Facebook Os investidores foram surpreendidos na quarta-feira com uma queda maior do que o esperado nos lucros e uma perspectiva pessimista. A empresa disse que espera que o crescimento da receita diminua e disse que perdeu cerca de 1 milhão de usuários diários em todo o mundo. As ações caíram 27%, a caminho de seu pior desempenho diário desde que começaram a ser negociadas em 2012.

Os desafios da empresa incluem a nova política de privacidade de publicidade da Apple Inc. Esse Meta Espera-se que custe mais de US $ 10 bilhões em vendas perdidas para 2022. Exigir que os aplicativos perguntem aos usuários se eles querem ser rastreados limitou a capacidade de coletar dados usados ​​para segmentar anúncios digitais, levando os anunciantes a alterar seus gastos.

Uma meta-queda de US$ 234 bilhões em valor de mercado deve superar o recorde estabelecido pela Apple Inc. Em setembro de 2020, quando a fabricante do iPhone perdeu cerca de US$ 182 bilhões em um único dia, segundo a Dow Jones Market Data.

PayPal reduz suas expectativas de ganhos Para 2022, caiu uma meta que estabeleceu no ano passado para quase dobrar sua base de usuários ativos. Executivos disseram que os negócios neste ano serão pressionados por forças como inflação, problemas na cadeia de suprimentos, variável Omicron e runoff de estímulo do governo. As ações caíram 25% na quarta-feira em sua pior liquidação de todos os tempos e continuaram a cair na quinta-feira.

A PayPal Holdings reduziu sua previsão de ganhos.

Foto:



Justin Sullivan / Getty Images





E Spotify, envolvido em polêmica Por meio do podcast de Joe Rogan, ele disse que adicionou usuários, mas se recusou a fornecer orientação anual, fazendo com que as ações caíssem 16% na quinta-feira.

Os resultados de ganhos do setor de tecnologia não foram de todo ruins. Google Pai

o alfabeto companhia

A empresa relatou um forte crescimento nas vendas e revelou planos para uma divisão de ações nesta semana, ajudando a empresa a adicionar mais de US$ 135 bilhões em valor de mercado na quarta-feira.

A Alphabet superou recentemente outras ações no popular comércio FAANG. Suas ações estão quase estáveis ​​este ano, enquanto Meta, Amazon e

Netflix companhia

taxa dupla.

Uma maçã companhia

modesto.

Em geral, a temporada de resultados corporativos superou as expectativas. Com resultados de cerca de metade dos componentes do S&P 500, os analistas estimam que os ganhos dos componentes do índice aumentaram 26% no trimestre de férias em relação ao ano anterior, segundo a FactSet. Isso está acima das expectativas de crescimento de 21% no final de setembro.

No entanto, os gerentes de dinheiro dizem que estão particularmente focados no que os executivos da empresa têm a dizer sobre suas perspectivas para os próximos meses após a pandemia de COVID-19 em andamento.

“Muitos deles não estão pintando um quadro cor-de-rosa por causa da incerteza”, disse Robert Shane, diretor de investimentos da Blank Shine Wealth Management.

Como funcionam as maiores empresas?

escrever para Karen Langley em karen.langley@wsj.com