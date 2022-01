Três mortos e seis feridos em uma explosão de um caminhão-tanque dos Emirados anunciados pelos houthis iemenitas

Apoiadores do movimento Houthi cantam slogans enquanto participam de uma manifestação para comemorar o quarto aniversário da intervenção militar liderada pela Arábia Saudita na guerra do Iêmen, em Sanaa, Iêmen, em 26 de março de 2019.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos – Três pessoas morreram e seis ficaram feridas em um ataque em Abu Dhabi na segunda-feira, reivindicado pelos rebeldes houthis do Iêmen. O ataque causou incêndios e resultou em três explosões em petroleiros perto das instalações de armazenamento da empresa estatal de petróleo ADNOC. A agência oficial de notícias dos Emirados (WAM) afirmou que os mortos eram paquistaneses e dois indianos.

A polícia de Abu Dhabi disse em comunicado que os incêndios começaram esta tarde na área industrial de Mussafah e em um canteiro de obras perto do Aeroporto Internacional de Abu Dhabi, na capital dos Emirados Árabes Unidos. As autoridades acreditam que o ataque foi realizado por drones.

E o comunicado da polícia dizia: “As investigações iniciais indicam que a causa dos incêndios foram pequenos objetos voadores, possivelmente pertencentes a drones que caíram nas duas áreas. Equipes das autoridades competentes foram enviadas e os incêndios já estão extintos”.

A declaração inicial dizia que “não houve danos significativos causados ​​pelos dois incidentes”, acrescentando que uma investigação foi aberta.

Um porta-voz do movimento iemenita Houthi, que está em guerra com uma coalizão liderada pela Arábia Saudita que inclui os Emirados Árabes Unidos desde 2015, disse que seus combatentes lançaram uma operação militar no xeque do Golfo e que mais detalhes serão revelados nas próximas horas. . De acordo com a Reuters.

Os Emirados Árabes Unidos se retiraram em grande parte do Iêmen em 2019, quase quatro anos de uma guerra sangrenta que mergulhou o país mais pobre do Oriente Médio em fome em massa e alimentou lutas por procuração entre a Arábia Saudita e seu inimigo regional Irã, que apoia os houthis com financiamento e armas.

Abu Dhabi ainda exerce influência significativa entre as forças iemenitas que armou e treinou para combater os houthis, que em 2014 derrubaram o governo iemenita apoiado pela Arábia Saudita e liderado pelo presidente Abd Rabbu Mansour Hadi.

Os houthis realizaram centenas de ataques de mísseis e drones transfronteiriços na Arábia Saudita nos anos desde que Riad lançou seu ataque aéreo ao Iêmen que matou dezenas de milhares de iemenitas.