Anne Frank pode ter sido traída por um notário judeu | Anne Frank

Um notário judeu foi nomeado por A Uma equipe de casos arquivados liderada por um ex-agente do FBI como principal suspeito da traição de Anne Frank e sua família aos nazistas.

Arnold van den Berg, que morreu em 1950, foi indiciado com base em seis anos de pesquisa e uma nota anônima recebida pelo pai de Anne, Otto Frank, em seu retorno a Amsterdã no final da guerra.

O memorando afirma que van den Berg, membro de um conselho judaico, um órgão administrativo que os alemães forçaram os judeus a estabelecer, cedeu o esconderijo da família Frank, bem como outros endereços usados ​​pelos esconderijos.

Ele foi motivado por temores por sua vida e pela vida de sua família, ele sugere em uma Documentário CBS e o livro que o acompanha, The Betrayal of Anne Frank, de Rosemary Sullivan, baseado em pesquisas compiladas pelo detetive aposentado do FBI Vince Bangkok e sua equipe.

Pankoke soube que Van den Bergh foi capaz de se classificar como não-judeu no início, mas posteriormente foi reclassificado como judeu após uma disputa comercial.

Sugere-se que van den Berg, que trabalhou como notário na venda forçada de obras de arte para nazistas proeminentes, como Hermann GoeringEle usou seus endereços de esconderijos como uma forma de seguro de vida para sua família. Nem ele nem sua filha foram deportados para os campos nazistas.

Anne Frank Ela se escondeu por dois anos em um anexo escondido acima de um bunker ao lado do canal no distrito de Jordaan, em Amsterdã, antes de ser descoberta em 4 de agosto de 1944, com seu pai, mãe, Edith e irmã Margot.

A jovem diarista foi enviada para o campo de trânsito de Westerbork, depois para o campo de concentração de Auschwitz antes de finalmente terminar em Bergen-Belsen, onde morreu em fevereiro de 1945 aos 15 anos, possivelmente de tifo. Seu diário publicado abrange o período de esconderijo entre 1942 e seu último livro em 1º de agosto de 1944.

Apesar de uma série de investigações, o mistério de quem levou os nazistas ao anexo permanece sem solução. Acreditava-se que Otto Frank, falecido em 1980, tinha fortes dúvidas sobre a identidade dessa pessoa, mas não a revelou publicamente.

Após vários anos de guerra, ele disse ao jornalista Friso Endt que um membro da comunidade judaica havia traído a família. A equipe do Cold Case descobriu que Mibe Jess, um dos que ajudaram a apresentar o suplemento à família, também ficou para trás durante uma palestra nos Estados Unidos em 1994 sobre a morte da pessoa que os traiu em 1960.

Houve duas investigações policiais, em 1947 e 1963, sobre as circunstâncias da traição franca. O filho do investigador, Arend van Helden, que liderou a segunda investigação, forneceu uma cópia impressa do memorando anônimo aos auditores de casos arquivados.

O autor do novo livro, Sullivan, disse: “Vanden Berg era um notário bem conhecido, e ele era um dos seis notários judeus em Amsterdã na época. O notário na Holanda é mais como um advogado de alto escalão. um notário, ele era muito respeitado. Ele trabalhou com uma comissão para ajudar os refugiados Os judeus, antes da guerra enquanto fugiam Alemanha.

A nota anônima não identificou Otto Frank. Ele disse: “Seu endereço é Khan.” Então, na verdade, o que aconteceu foi que Van den Berg conseguiu obter vários endereços de judeus ocultos. e não garantiu que os judeus ainda se escondessem naqueles endereços. Foi o que ele deu para salvar sua pele, se quiser, mas para salvar a si mesmo e sua família. Pessoalmente, acho que ele é um personagem trágico.”