USS Nevada: Submarino de mísseis balísticos da Marinha dos EUA raramente aparece em Guam

O USS Nevada, um submarino movido a energia nuclear da classe Ohio que transporta 20 mísseis balísticos Trident e dezenas de ogivas nucleares, retirou-se para a base naval no território das Ilhas do Pacífico dos EUA no sábado. É a primeira visita de um submarino de mísseis balísticos – às vezes chamado de “Boomer” – a Guam desde 2016 e apenas a segunda visita anunciada desde a década de 1980.

Um comunicado da Marinha dos EUA disse: “A visita ao porto aumenta a cooperação entre os Estados Unidos e seus aliados na região, demonstrando a capacidade, flexibilidade, preparação e compromisso contínuo dos EUA com a segurança e a estabilidade da região do Indo-Pacífico”.

Os movimentos dos 14 Boomers na frota da Marinha dos EUA são geralmente um segredo bem guardado. A energia nuclear significa que os navios podem operar debaixo d’água por meses a fio, sua resistência limitada apenas pelos suprimentos necessários para apoiar suas tripulações de mais de 150 marinheiros.

A Marinha diz que os submarinos da classe Ohio ficam em média 77 dias no mar antes de passar cerca de um mês no porto para manutenção e reforma.

É raro alguém ser fotografado fora de seus portos de origem em Bangor, Washington e Kings Bay, na Geórgia. O sigilo em torno dos submarinos de mísseis balísticos os torna “a parte mais importante da tríade nuclear”, que também inclui mísseis balísticos baseados em silos nos Estados Unidos e bombardeiros nucleares como o B-2 e o B-52.

“Envia uma mensagem – intencional ou não: podemos parar 100 ogivas nucleares alienígenas à sua porta e você nem saberá ou poderá fazer muito sobre isso. O oposto não é verdade e nem será”, disse Thomas Shugart. , um ex-capitão de submarino da Marinha dos EUA que agora trabalha como analista na Marinha dos EUA. A nova segurança americana, “para ser longa”.

O programa de submarinos balísticos da Coreia do Norte está em sua infância, e a frota estimada de seis submarinos de mísseis balísticos da China é ofuscada pela Marinha dos EUA.

E os submarinos de mísseis balísticos chineses não têm as capacidades dos boomers dos EUA, de acordo com uma análise de 2021 feita por especialistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

Os analistas do CSIS escreveram em agosto que os submarinos de mísseis balísticos Tipo 094 chineses são duas vezes mais barulhentos que os submarinos dos EUA e, portanto, mais fáceis de detectar e carregam menos mísseis e ogivas.

Além de pistas políticas, a presença do porta-aviões USS Nevada na região apresenta outra oportunidade, disse Alessio Batalano, professor de guerra e estratégia do Kings College, em Londres.

“Ter esse tipo de barco – principalmente nos exercícios – é uma oportunidade importante para aprender a perseguir os de outros atores da área”, disse Batalano.

“A RPDC (Coreia do Norte) vem buscando o desenvolvimento desse tipo de plataforma, e a China já a está usando. Aprimorar as habilidades para rastreá-la é tão importante quanto implantá-la como um impedimento estratégico”, disse ele.

Marinha dos EUA última vez Boomer visitou Guam em 2016 , quando o USS Pennsylvania parou lá.

Analistas disseram que as tensões no Indo-Pacífico aumentaram significativamente desde aquela época, e é provável que mais exibições militares venham de Washington no ambiente atual.

“Essa proliferação nos lembra que o regime nuclear no mar no (Indo-Pacífico) é importante e, embora muitas vezes esteja fora de conversas públicas mais amplas, provavelmente veremos mais no desenvolvimento do equilíbrio estratégico regional”, disse Batalano. .