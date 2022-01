Suzanne Lucci mostra sua figura sexy de praia em um maiô skinny após comemorar seu 75º aniversário

Susan Lucci mostrou seu corpo sexy de praia em um maiô branco chique no Instagram na terça-feira.

A velha estrela da novela, que comemorou seu 75º aniversário dois dias antes do Natal, postou um clipe dela mesma em uma varanda à beira-mar.

Enquanto apreciava um visual deslumbrante de praia, ela exibiu seu corpo esguio e invejável em um tomara que caia.

GREAT LOOK: Susan Lucci exibiu seu corpo sexy de praia em um maiô branco chique em seu Instagram nesta terça-feira

Ela acrescentou um toque de cor ao conjunto branco com seu robe roxo e deixou seu luxuoso cabelo escuro flutuar livremente com a brisa.

O ícone All My Children complementa com um par de óculos de sol borboleta.

“Ocean Views / Sea Breezes”, escreveu Susan, que ganhou seu primeiro Emmy diurno em 1999 após ser indicada 19 vezes.

A festa do showbiz começou a comemorar seu 75º aniversário mais cedo, com um ‘brunch pré-natalino’ preparado por alguns de seus amigos.

A sensação: a estrela da novela de longa data, que acabou de celebrar seu 75º aniversário dois dias antes do Natal, postou um clipe dela mesma em uma varanda à beira-mar

Uau: Ela acrescentou um toque de cor ao conjunto branco com seu robe roxo e deixou seu luxuoso cabelo escuro flutuar livremente com a brisa. READ A estrela de 'Real Housewives' Dorit Kemsley foi vista pela primeira vez após o roubo e as co-estrelas chegarem a sua casa

Radiant: The All My Children ícone com um par de óculos de sol em forma de borboleta, encantando seus fãs com seu sorriso megawatt

Ela postou uma foto charmosa deles na mesa “completa com candigramas de arte de bolo – coberto com peônias – em dezembro !!!”

Assim que seu aniversário real chegou, ela postou fotos de várias comemorações, incluindo uma refeição em um ambiente fechado que incluía um bolo de chocolate de dar água na boca.

Suzanne postou uma foto sua no Instagram soprando as velas enquanto Helmut Huber – seu marido desde 1969 – sorria amorosamente para ela.

‘#sotouched’: A festa do showbiz começou a comemorar seu 75º aniversário com um ‘brunch pré-natal’ preparado por duas amigas

En famille: Assim que chegou seu aniversário de verdade, ela postou fotos de várias celebrações, incluindo uma refeição em casa que incluía um bolo de chocolate de dar água na boca.

“Que noite maravilhosa – muito divertida e apresentada por nossa adorável amiga – que terminou com uma surpresa completa para mim! Quando ela apareceu com a sobremesa – foi um bolo de aniversário de chocolate incrível !!! Susan emocionou-se com a legenda . “

Também jantei ao ar livre no pátio de um restaurante pitoresco em Palm Beach, cercado por uma folhagem exuberante.

‘Obrigado a todos !!! Que amigos incríveis, atenciosos, generosos e divertidos eu sou tão feliz e grato por ter !!! Susan disse em seu comentário.

“Eles definitivamente ofereceram um jantar de aniversário maravilhoso e inesquecível com grandes amigos ontem à noite no Boulud Café em Palm Beach !!!”