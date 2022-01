‘Risco!’ A campeã Amy Schneider diz que foi roubada no fim de semana

“Risco!” A campeã Amy Schneider, recentemente apelidada O competidor que mais ganha no programaNa segunda-feira, ela foi roubada no fim de semana.

Schneider, diretor de engenharia de Oakland, Califórnia, que fez história no mês passado com o nome O primeiro competidor transgênero a se classificar para a Liga dos Campeões, no Twitter, que alguém roubou seu telefone, cartões de crédito e identidade no domingo.

O roubo ocorreu dias depois de Schneider vencer sua 21ª vitória consecutiva em um game show e quebrar o recorde de mais vitórias por uma mulher, estabelecido por Julia Collins em 2014. Até terça-feira, Schneider tinha 24 vitórias em seu currículo.

“Bem-vindo! Então, em primeiro lugar: estou bem. Mas fui roubado ontem e perdi minha identidade, cartões de crédito e telefone. Então não consegui dormir de verdade na noite passada e passei o dia todo me arrastando tentando substituir tudo , ” Schneider tuitou Tarde de segunda.

Um porta-voz da “Danger!” Eles disseram que procuraram Schneider para obter apoio.

“Estamos profundamente tristes em saber deste incidente e entramos em contato com Amy em particular para oferecer nossa ajuda em qualquer capacidade”, disse o programa em um e-mail para a NBC News.

A polícia de Auckland, onde Schneider mora, confirmou que estava investigando um assalto à mão armada ao meio-dia de domingo sem identificar a vítima.

Candice Kea, porta-voz da polícia, disse à NBC News em um e-mail que duas pessoas, uma das quais armada, escaparam após roubar os “pertences pessoais” da vítima. Kia disse que ninguém foi preso até o início da tarde de terça-feira.

Enquanto Schneider – quem ganhou $ 897.600 Em risco! “Ganhos até agora – ela ganhou as manchetes por seu sucesso no programa e também enfrentou Uma onda de assédio online a pessoas trans. Durante as férias, Schneider se defendeu dos trolls que a abusavam repetidamente nas redes sociais.

“Gostaria de agradecer a todas as pessoas que dedicaram seu tempo, durante esta movimentada temporada de férias, para me alcançar e explicar que eu sou na verdade um homem”. eu escrevi. “Cada um de vocês é a primeira pessoa a fazer este ponto muito inteligente, que eu nunca tinha pensado antes.”

À medida que Schneider continuava a ganhar popularidade, ela disse que não queria que seu gênero se tornasse o único foco de sua identidade.

“Eu não queria fazer muito sobre ser trans, pelo menos no contexto do show”, disse ela. Postado em novembro em um tópico do Twitter. “Sou uma mulher transexual e tenho orgulho disso, mas também sinto muitas outras coisas!”

