Gal Gadot admite que ‘imaginar’ a capa foi de ‘mau gosto’

Gal Gadot Eu aceitei por ela Vídeo de capa estrelado A partir de John Lennonde “Imagine, que foi lançado no início da pandemia, pode não ter sido a melhor ideia.

No capa da história para no estiloEdição de fevereiro, e mulher incrível A atriz considerou sua escolha para criar o clipe, que contou com Natalie Portman, Mark Ruffalo, Amy Adams e Will Ferrell, entre outros.

“Com toda a controvérsia sobre ‘Imagine’, é engraçado”, disse Gadot. Eu estava ligando para Kristen [Wiig] E eu disse, “Ouça, eu quero fazer isso.” A epidemia estava na Europa e em Israel antes de ele vir para cá [to the U.S.] Do mesmo jeito. Eu podia ver para onde tudo estava indo. Mas [the video] Foi prematuro. “

Ela continuou: “Não era o momento certo, e não era a coisa certa. Foi de mau gosto. Tudo puras intenções, mas às vezes não acerta no alvo, não é?”

Gadot lançou o vídeo “Imagine” em sua página do Instagram em março de 2020. Falando antes do vídeo, a atriz disse que estava entediada após seis dias de quarentena. “Esses últimos dias me fizeram sentir um pouco filosófica”, disse ela. “Você sabe que esse vírus afetou o mundo inteiro, a todos. Não importa quem você seja e de onde venha. Estamos todos juntos nisso.”

O clipe rapidamente recebeu críticas da mídia e dos fãs, que sentiram que não era o tom certo para as condições perigosas de uma pandemia global. Em outubro de 2020, Gadot disse Vanity Fair Ela “tinha apenas boas intenções”, mas o registro “não ia além”.

Depois disso, a atriz aparecerá em Morte no NiloEstrelado por Kenneth Branna, Annette Bening, Armie Hammer, Rose Leslie.